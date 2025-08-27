快訊

香港裁判法院年審案14.5萬宗 認犯罪率升威脅國安

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港國安法至今實施逾五年。圖／中通社
香港裁判法院去年審判十四萬五千多宗，定罪率近七成。律政司刑事檢控年報稱犯罪急劇增加，不僅對企業及個人造成重大損害，也對國家安全構成威脅。

香港律政司刑事檢控科今發表年報，回顧去年檢控工作。年報說香港裁判法院一年共審理超過十四萬五千宗刑事案件，以被告人數作統計，連同認罪案件，定罪率為68.9%。而在區域法院及原訟法庭處理的案件，定罪率都超過九成。

這份年報說，隨著科技發展，利用人工智慧、非同質化代幣、虛擬銀行、加密貨幣等的複雜犯罪活動也急劇增加，不僅對企業及個人造成重大損害，也對國家安全構成威脅。刑事檢控科轄下專責科技罪行的分科，以及早參與的策略，與執法機構定期開會，了解新興科技罪案的發展並適時提供法律指引，並積極參與制定有關網路安全及科技罪行的新法例。

香港刑事檢控專員楊美琪稱，香港基本法確立的檢控獨立原則是運作基石，所有檢控決定均是按法律、證據和《檢控守則》作出，檢控人員不會考慮、亦不會受政治或個人利益、媒體或公眾的反應、個人感受或信念等因素影響，一切皆以公眾利益為依歸。

香港東區法裁判院這天審理一起案件，指去年六月世界盃亞洲區外圍賽中，香港對伊朗的賽事在香港大球場播放國歌時，一名十九歲男學生故意背向草地，早前被裁定侮辱國歌罪成，二十七日在香港東區裁判法院，被判處一百八十小時社會服務令。

裁判官林子康認同辯方指，案件不屬於同類案件中最嚴重，被告是獨立犯案，未有影響附近人士，亦沒有激起其他人的反應，考慮到案發時被告只有十八歲，會考慮即時監禁外的其他選項，包括感化和社會服務令，但認為被告是擁有獨立思考的年青人，不需要作輔導，故在對被告學業和課外活動影響較微的情況下，判處社會服務令。

裁判官在庭上說，綜合各方求情，了解到被告是一個正面、孝順、勤奮、有志向及上進的青年， 在家庭面對經濟困難時，會主動做兼職幫補家計，亦會照顧祖父母，形容他是個「好哥哥」、「好兒子」、「好孫」。被告學業成績不算最優秀，但品行良好，又活躍參與課外活動，在不同長輩眼中都是年輕有為的人，深信他在大學畢業後，會繼續發揮勤奮特質，成為一個擁有穩定工作的人士，在求情報告中，亦表達對行為感到後悔，往後會三思而後行，所以接納被告有一定悔意，重犯相關罪行的機會相當微。

香港警方稱尊重法庭裁決，判刑反映行為嚴重性，認為法庭判處具相當阻嚇性的刑罰。警方說，雖然社會表面平靜，但仍有人用不同手法進行軟對抗，意圖挑撥社會不滿情緒及分化社會，若不及早制止，最終會令市民及社會受害。

