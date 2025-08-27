快訊

陸稱九二共識是兩岸核安合作前提 陸委會：不應政治掛勾

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦今天稱，民進黨當局拒不承認「九二共識」，為「海峽兩岸核電安全合作協議」執行設置障礙，陸委會對此回應，兩岸各項協議不應與政治掛勾，遺憾對岸一再設置政治障礙。聯合報系資料照
倘若台灣重啟核電，兩岸是否可能在「海峽兩岸核電安全合作協議」基礎上展開合作，大陸國台辦今天稱，民進黨當局拒不承認「九二共識」，為相關協議執行設置障礙。陸委會對此回應，兩岸各項協議不應與政治掛勾，遺憾對岸一再設置政治障礙。

海基會與海協會2011年曾簽訂「海峽兩岸核電安全合作協議」，設立兩岸核安資訊與經驗交流、核電事故緊急通報等機制，雙方同意每年至少舉行一次核電工作業務交流會議。

針對兩岸核安機制現行運作情況，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，該「協議」是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署並實施的。民進黨當局拒絕不承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，導致兩岸兩會對話協商停擺，「也給相關協議執行設置了障礙」。

對此，陸委會下午回應，兩岸各項協議旨在處理兩岸人民往來的各種實際問題，不應與政治掛勾。我們對對岸一再設置政治障礙表示遺憾。

至於當前協議運作情況，針對核電廠事故緊急通報，根據我國核安會資料，兩岸目前每季仍會以傳真方式，分由雙方輪流執行1次緊急應變通聯測試，截至2025年7月，雙方共進行了52次通聯測試。在5月17日台灣核三廠2號機除役，已無現役核電廠的情況下，此一通報機制仍有運作。惟工作組會議、工作業務交流會議、專題研討會、專家會議等自2016年後停擺至今。

核電 國台辦 陸委會 民進黨 核三廠 九二共識

