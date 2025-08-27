川普再表態歡迎大陸留學生 陸外交部：盼美方落到實處

美國總統川普日前表示，將批准60萬大路留學生前往美國留學，將此作為改善與大陸關係努力的一部分。這一言論迅速引發了美國保守派的強烈反彈。大陸外交部發言人郭嘉昆27日表示，希望美方將川普總統歡迎大陸留學生，赴美學習的表態落到實處。

今年5月，美國國務卿盧比歐曾表示，將積極撤銷與中國共產黨有關或在關鍵領域學習的大陸學生的簽證，引起關注。但川普26日稱，美國將更歡迎大陸學生，計畫為另外60萬名大陸大學生敞開大門。

在26日的內閣會議上，川普再次表示，他很「榮幸」能有大陸學生來美國留學，幫助美國大學維持營運。目前，約有27萬名大陸青年在美國大學就讀。

針對川普的表態，大陸外交部發言人郭嘉昆指出，教育交流合作有助於增進各國人民之間的交往和瞭解，「我們希望美方將川普總統歡迎大陸留學生赴美學習的表態落到實處，停止無端滋擾、盤查、遣返大陸留學生，切實保障他們的正當合法權益。」