聽新聞
0:00 / 0:00
川普再表態歡迎大陸留學生 陸外交部：盼美方落到實處
美國總統川普日前表示，將批准60萬大路留學生前往美國留學，將此作為改善與大陸關係努力的一部分。這一言論迅速引發了美國保守派的強烈反彈。大陸外交部發言人郭嘉昆27日表示，希望美方將川普總統歡迎大陸留學生，赴美學習的表態落到實處。
今年5月，美國國務卿盧比歐曾表示，將積極撤銷與中國共產黨有關或在關鍵領域學習的大陸學生的簽證，引起關注。但川普26日稱，美國將更歡迎大陸學生，計畫為另外60萬名大陸大學生敞開大門。
在26日的內閣會議上，川普再次表示，他很「榮幸」能有大陸學生來美國留學，幫助美國大學維持營運。目前，約有27萬名大陸青年在美國大學就讀。
針對川普的表態，大陸外交部發言人郭嘉昆指出，教育交流合作有助於增進各國人民之間的交往和瞭解，「我們希望美方將川普總統歡迎大陸留學生赴美學習的表態落到實處，停止無端滋擾、盤查、遣返大陸留學生，切實保障他們的正當合法權益。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言