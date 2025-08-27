快訊

川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

川普允許60萬中國留學生赴美 中：盼美方落實勿遣返

中央社／ 台北27日電

針對美國總統川普日前表示，將允許60萬名中國學生到美國留學，中國外交部發言人郭嘉昆今天回應，中方希望美方落實川普「歡迎中國留學生赴美學習」的表態，停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，教育交流合作有助於增進各國人民之間的交往和了解。中方希望美方將川普「歡迎中國留學生赴美學習」的表態落到實處，停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生，確實保障他們的正當合法權益。

川普（Donald Trump）美東時間25日表示，他聽到很多關於「我們（美國）不會讓他們（中國）的學生過來」的說法，但「我們會允許他們來美國，我們會讓他們來，這很重要，60萬名學生」。

美東時間26日，川普在內閣會議重申上述立場，還指「很榮幸」有中國學生在美求學，並指中國學生協助維持美國大學運作。但他也強調，「當然，我們會仔細檢查，確認到底是哪些人（來到美國）」。

另外，針對川普日前表示，美國和俄羅斯正在討論削減核武庫的問題，希望讓中國也參與討論，郭嘉昆說，擁有最大核武庫的國家，應該確實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質削減核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。

郭嘉昆又說，中美核力量「根本不在一個量級」，兩國核政策戰略、安全環境也完全不同，要求中方加入中美俄三邊核裁軍談判「既不合理也不現實」。

他聲稱，中國奉行「不首先使用核武器」政策，堅持「自衛防禦核戰略」，始終將自身核力量「維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家搞軍備競賽」，中國核力量及核政策是「對世界和平的重要貢獻」。

美國 川普 核武

延伸閱讀

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

川普開除Fed理事將掌多數 稱已有屬意接任人選

川普砍UCLA經費「數學界莫扎特」不滿、放話離開美國

美國司法部告馬州所有聯邦法官案 遭維州法官駁回：嚴重違反法治

相關新聞

陸稱九二共識是兩岸核安合作前提 陸委會：不應政治掛勾

倘若台灣重啟核電，兩岸是否可能在「海峽兩岸核電安全合作協議」基礎上展開合作，大陸國台辦今天稱，民進黨當局拒不承認「九二共...

「麥克阿瑟管教狗」陸網紀念抗戰辱昭和天皇 日本議員怒：越過底線

大陸民間仇日情緒不斷，北京紀念抗日戰爭勝利80周年的九三大閱兵將於下周舉行，大陸社交平台竟出現侮辱日本昭和天皇的影片。日...

川普希望陸參與削減核武庫 陸外交部：不合理也不現實

美國總統川普先前表示，美國和俄羅斯正討論削減核武庫的問題，並希望讓大陸參與這一進程。大陸外交部發言人郭嘉昆27日指出，中...

時隔11年再訪韓？韓總統特使：習近平有望10月赴慶州APEC峰會

南韓總統李在明特使、前國會議長朴炳錫26日在北京的南韓駐陸使館與韓媒座談。朴炳錫表示，如果不出意外，大陸國家主席習近平將...

港裁判法院年審案14.5萬宗 認犯罪率升威脅國安

香港裁判法院去年審判十四萬五千多宗，定罪率近七成。律政司刑事檢控年報稱犯罪急劇增加，不僅對企業及個人造成重大損害，也對國...

川普再表態歡迎大陸留學生 陸外交部：盼美方落到實處

美國總統川普日前表示，將批准60萬大路留學生前往美國留學，將此作為改善與大陸關係努力的一部分。這一言論迅速引發了美國保守...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。