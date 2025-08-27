川普允許60萬中國留學生赴美 中：盼美方落實勿遣返

針對美國總統川普日前表示，將允許60萬名中國學生到美國留學，中國外交部發言人郭嘉昆今天回應，中方希望美方落實川普「歡迎中國留學生赴美學習」的表態，停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，教育交流合作有助於增進各國人民之間的交往和了解。中方希望美方將川普「歡迎中國留學生赴美學習」的表態落到實處，停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生，確實保障他們的正當合法權益。

川普（Donald Trump）美東時間25日表示，他聽到很多關於「我們（美國）不會讓他們（中國）的學生過來」的說法，但「我們會允許他們來美國，我們會讓他們來，這很重要，60萬名學生」。

美東時間26日，川普在內閣會議重申上述立場，還指「很榮幸」有中國學生在美求學，並指中國學生協助維持美國大學運作。但他也強調，「當然，我們會仔細檢查，確認到底是哪些人（來到美國）」。

另外，針對川普日前表示，美國和俄羅斯正在討論削減核武庫的問題，希望讓中國也參與討論，郭嘉昆說，擁有最大核武庫的國家，應該確實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質削減核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。

郭嘉昆又說，中美核力量「根本不在一個量級」，兩國核政策戰略、安全環境也完全不同，要求中方加入中美俄三邊核裁軍談判「既不合理也不現實」。

他聲稱，中國奉行「不首先使用核武器」政策，堅持「自衛防禦核戰略」，始終將自身核力量「維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家搞軍備競賽」，中國核力量及核政策是「對世界和平的重要貢獻」。