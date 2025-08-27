快訊

川普希望陸參與削減核武庫 陸外交部：不合理也不現實

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國總統川普先前表示，美國和俄羅斯正討論削減核武庫的問題，並希望讓中國大陸參與這一進程。路透

美國總統川普先前表示，美國和俄羅斯正討論削減核武庫的問題，並希望讓大陸參與這一進程。大陸外交部發言人郭嘉昆27日指出，中美核力量不在一個量級，要求中方加入中美俄三邊核裁軍談判，不合理也不現實。

郭嘉昆27日在記者會上表示注意到有關報導，他稱，擁有最大核武庫的國家，應該切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質削減核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。

郭嘉昆指出，中美核力量根本不在一個量級，兩國核政策戰略、安全環境也完全不同，要求中方加入中美俄三邊核裁軍談判，既不合理也不現實。

他提到，大陸奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水準，不與任何國家搞軍備競賽，中國大陸核力量、核政策，是對世界和平的重要貢獻。

路透先前報導，俄羅斯總統普亭在阿拉斯加與美國總統川普舉行高峰會前夕，曾暗示莫斯科可與華府就核武管控達成協議。川普則希望與俄羅斯和中國大陸開啟「無核化」談判，重新審視他先前提出的問題。同時，他也尋求重啟陷入僵局的對朝外交。

報導指出，「新削減戰略武器條約」（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）將於明年2月5日到期。該條約規定了美國和俄羅斯可部署的戰略核彈頭數量，以及用於運載這些彈頭的陸基、潛基飛彈和轟炸機的部署數量。

