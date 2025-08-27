快訊

時隔11年再訪韓？韓總統特使：習近平有望10月赴慶州APEC峰會

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸國家主席習近平上一次訪問南韓是2014年，圖為當年7月4日他訪問首爾大學工學院並進行演講。圖／取自中國網
大陸國家主席習近平上一次訪問南韓是2014年，圖為當年7月4日他訪問首爾大學工學院並進行演講。圖／取自中國網

南韓總統李在明特使、前國會議長朴炳錫26日在北京的南韓駐陸使館與韓媒座談。朴炳錫表示，如果不出意外，大陸國家主席習近平將訪問南韓，出席10月在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議。

韓聯社27日報導，朴炳錫稱，韓方已再次邀習近平訪韓，若無重大意外，習近平將訪問南韓。對於雙方領導人互邀訪問，朴炳錫說，習近平近11年未訪問南韓，而南韓領導人於其間多次訪問大陸，因此韓方表明希望習近平此次先訪韓的意願。特使團還邀請大陸外長王毅訪韓，並獲得積極回應。

被問到與中方會晤時，雙方是否談及南韓政府在中美間推行「平衡外交」？朴答，韓方表明中美關係穩定，將有助於韓中關係發展。中方就此闡明對中美關係的原則和立場，但未就韓美元首會談表態。

朴炳錫指，中方對半島問題表明一貫立場，並對李在明提出的對朝（北韓）三大原則（尊重朝鮮體制、不追求吸收統一，不進行敵對行為）表示認同。

朴炳錫還提到，特使團請求陸方開放文創市場，但仍存眾多難關。他說，訪陸期間，會見的所有中方人士，幾乎都提及南韓的「反華情緒」，並要求韓方對此採取措施；韓方表明，有意對脫離言論自由範圍的違規行為予以管制；朴炳錫表示，雙方就中國大陸稀土相關物項出口管制措施交換了意見，並取得一定進展。

