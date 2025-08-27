快訊

大九學堂訪上海 看《南京照相館》深刻認識抗日史

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為馬英九基金會提供
照片為馬英九基金會提供

馬英九基金會「大九學堂」上海團收穫滿滿，8月26日結束行程返台，台灣學子此行參與了「2025海峽兩岸青年匯」活動，參訪上海各景點，興奮高喊還要再來上海。期間觀看電影《南京照相館》與參訪四行倉庫，同學們的心得是：要回去和朋友分享抗日的歷史，中華民族絕對不能再有戰爭。

馬英九基金會執行長蕭旭岑26日表示，馬英九基金會致力於推動各項兩岸青年與文化教育交流，「大九學堂」學生暑假期間參訪足跡遍布北京、廣東、重慶、天津和上海，也有一個主要以年輕的臺灣學者為主，從敦煌到新疆的學術考察團，對促進兩岸民間交流而言，可說成果豐碩。

蕭旭岑指出，今年是抗戰勝利與臺灣光復80週年，特別安排同學們在上海觀看電影《南京照相館》與參訪四行倉庫，了解當年日軍侵華暴行，許多同學都流下眼淚。有同學感性表示，在台灣都不清楚抗日歷史，但是透過參訪與觀看電影，他們深刻認識這段血淚寫就的歷史，更反思未來中華民族不能再有戰火。

「大九學堂」也參與上海舉辦的「2025海峽兩岸青年匯」活動，與來自兩岸各地的年輕同學相見歡，一起聆聽到上海創業的台灣年輕朋友分享經驗，並與上海各大學的同學交流。蕭旭岑表示，同學們都覺得不虛此行，尤其有很多第一次到上海的同學，都向他反映，一定還要再來上海！

蕭旭岑表示，「大九學堂」同學也參訪位於徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區，當同學們看到人形機器人在門口「迎賓」，以及人工智能仿真貓咪、可監測睡眠呼吸暫停情況的智能戒指、支持近百種伴奏風格的智能無弦吉他等，都讚嘆連連，流連忘返。

隨團輔導老師文化大學新聞系教授莊伯仲指出，「魔都」上海讓本團師生印象最深刻的並非聞名中外的科技、商務、金融，而是文化、藝術與歷史。大家一路參訪了讓清明上河圖活起來的中華藝術宮、企劃巴黎龐畢度中心典藏展的西岸美術館、蘊含多彩文化空間的徐家匯書院、有著小橋流水人家的朱家角古鎮，以及展示萬國建築博覽群的上海外灘，都有滿滿感動。

