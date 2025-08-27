快訊

「麥克阿瑟管教狗」陸網紀念抗戰辱昭和天皇 日本議員怒：越過底線

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
北京紀念抗日戰爭勝利80周年的九三大閱兵將於下周舉行，大陸社交平台竟出現侮辱日本昭和天皇的影片。路透社
北京紀念抗日戰爭勝利80周年的九三大閱兵將於下周舉行，大陸社交平台竟出現侮辱日本昭和天皇的影片。路透社

大陸民間仇日情緒不斷，北京紀念抗日戰爭勝利80周年的九三大閱兵將於下周舉行，大陸社交平台竟出現侮辱日本昭和天皇的影片。日本政府已向大陸提出交涉，希望盡快採取適當措施。

日媒報導，該段黑白影片疑似利用人工智慧（AI）生成，當中包括像狗一樣四肢著地、發出叫聲的畫面，相關內容出現在抖音、小紅書、bilibili等平台。

影片上傳到了大陸的影片投稿軟體「快手」，影片透過人工智慧（AI），使用了昭和天皇青年時期的照片製作的AI生成的動畫，AI中生成的人物像狗一樣咆哮、移動。其中也有昭和天皇首次會見聯合國軍最高司令官麥克阿瑟元帥的日期，和「麥克阿瑟將軍管教狗的珍貴影像」的文字。在中國，侮辱人的時候多用狗來比喻。

大陸今年大規模紀念抗日戰爭勝利80周年，不少宣傳當年日本侵華歷史的活動。7月上映了1部日軍占領南京為題材的電影《南京照相館》；作為滿洲事變起因的柳條湖事件發生的9月18日，以舊日本軍的關東軍防疫供水部（通稱731部隊）為主題的電影也預定上映。

日本維新會的參議院議員石平稱，「中國的反日教育一直在追究日本的戰爭責任，但中國政府也很客氣，並沒有直接將矛頭指向天皇，而是停留在原首相東條英機身上。雖說是民間，但若以天皇為目標，已經越過了底線。」

他說，如果這樣的風潮蔓延開來，就有可能超越戰爭責任，從根本上否定日本。認為日本政府應該要求大陸政府嚴懲。

日本內閣秘書長林芳正26日說，「我們了解到相關影片，認為這是不恰當的。」他透露，已透過外交管道向大陸提出交涉，強調「考慮到對日中關係的負面影響，提出希望中方盡快採取適當措施。」

日駐陸使館也已向大陸政府提出交涉，希望妥善應對。大陸外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上說，相關情況正在調查中。截至26日傍晚，大陸部分相關影片已被刪除，但部分仍可觀看。

日本內閣秘書長林芳正26日表示，已透過外交管道向大陸提出交涉，強調「考慮到對日中關係的負面影響，提出希望中方盡快採取適當措施」。美聯社
日本內閣秘書長林芳正26日表示，已透過外交管道向大陸提出交涉，強調「考慮到對日中關係的負面影響，提出希望中方盡快採取適當措施」。美聯社

日本 北京 抗日戰爭

