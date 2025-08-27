兩岸核安協議仍運作？北京：高度重視兩岸民眾健康安全事項

快訊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
兩岸核安協議簽署於2011年的第7次江陳會談。圖為當時海協會會長陳雲林（右）和海基會董事長江丙坤在會談前握手。（新華社）
兩岸核安協議簽署於2011年的第7次江陳會談。圖為當時海協會會長陳雲林（右）和海基會董事長江丙坤在會談前握手。（新華社）

台灣在今年5月17日在核三發電機組二號機停機後，已無現役核電廠，兩岸在2011年簽署了《海峽兩岸核電安全合作協議》是否因此而受影響？對此大陸國台辦表示，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，導致兩岸兩會對話協商停擺，「也給相關協議執行設置了障礙」。

兩岸2011年簽署了《海峽兩岸核電安全合作協議》，建立核電安全資訊交流機制、事故通報聯繫機制，並設置「工作業務交流會議」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日記者會上，回應本報記者提問相關問題時表示，《海峽兩岸核電安全合作協定》是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署並實施的。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，導致兩岸兩會對話協商停擺，也給相關協議執行設置了障礙。

朱鳳蓮說，大陸「堅持以人民為中心的發展思想」，對攸關兩岸民眾健康安全的重要事項，均高度重視、認真負責，及時妥善應對處理，盡最大努力維護兩岸同胞權益。

公開資料顯示，至2015年為止，雙方已輪流舉行4次工作業務交流會議暨專題研討會，惟陸方自2016年起延滯工作組會議、業務工作交流會議及專題研討會至今。不過兩岸每季（1月、4月、7月、10月）以傳真方式，分由雙方輪流執行1次緊急應變通聯測試，這項工作仍有進行，截至2025年6月，雙方共進行了51次每季緊急應變通聯傳真測試。

核電 九二共識

