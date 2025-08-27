賴政府查藝人 陸國台辦批：不斷渲染「統戰威脅」加大恐嚇

賴政府先前以附和中共宣傳為由，清查多位藝人，陸委會已陸續通知20餘名藝人說明，對此大陸國台辦批評，此舉就是企圖通過不斷渲染「統戰威脅」，加大恐嚇支持和參與兩岸交流的台灣人士。大陸強調，將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護後者合法權益。

陸委會主委邱垂正26日表示，文化部正進行行政程序處理，一有結果就會對外說明，呼籲藝人不要呼應中共的統戰宣傳，尤其是九三閱兵，要維護國家主權尊嚴。此前，陸委會14日表示，陸續通知20名藝人說明，已收到10多人回覆，政府有設定說明期限，倘若沒有回覆，視同放棄說明機會。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日在例行記者會上指出，一段時間以來，民進黨當局變本加厲阻撓限制兩岸交流往來，對台灣同胞來往大陸不遺餘力打壓阻撓，嚴重損害台灣同胞利益福祉。民進黨當局查處台灣演藝人員，其實就是企圖通過不斷渲染所謂「統戰威脅」，加大恐嚇支持和參與兩岸交流的島內（指台灣內部）人士，完全不得民心。

朱鳳蓮指出，包括演藝人員在內的廣大台灣同胞作為中國人，表達對國家的認同、對「台獨」分裂的反對，是發自內心的真情流露，是他們的正當權益。我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的正當合法權益。

另外針對6月下旬大陸宣布自7月1日起免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費，朱鳳蓮說，7月份，「首來族」台胞證申辦數量較上月增長22%，45周歲以下「首來族」申請人數占比高達72%，7月份「首來族」入境人數較上月增長33%，顯示愈來愈多的台灣同胞用實際行動支持和參與兩岸交流。朱鳳蓮表示，「我們也將繼續出台更多惠台利民政策，為兩岸同胞交流交往創造更多更好的條件。」