海基會致函海協會籲提供陸配除籍文件？北京表態：絕不助紂為虐

今年初上萬名陸配與陸配二代除籍證明案曾引起社會軒然大波，大陸方面披露，海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的大陸居民戶籍並提供證明，大陸國台辦就此表示，只有回到「九二共識」共同政治基礎上，兩岸才能重啟對話協商解決具體事務，更指出大陸公安機關絕不會「助紂為虐」。

大陸國台辦27日上午舉行記者會，官媒在提問中披露海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的大陸居民戶籍，並提供相關證明文件等。對此，發言人朱鳳蓮表示，兩會對話溝通機制早已停擺，原因眾所周知。只有回到「九二共識」共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。

朱鳳蓮強調，民進黨當局刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的陸配，在早已超過追溯期的情況下，要求他們限期補繳所謂「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分。這是典型的濫權妄為、與民為敵的行為，其目的是製造「兩國論」，為「台獨」分裂服務。

她說，大陸公安機關始終依法依規處理有關居民戶籍事宜，為百姓排憂解難，但絕不意味著會助紂為虐，「除非民進黨當局承認一個中國原則，以台灣省名義向各省區市主管部門提出請求，否則大陸方面不會接受民進黨當局提出的此類所謂請求」。

由於這番表述不尋常，本報記者隨後追問，朱鳳蓮方才針對海基會致函海協會要求提供陸配除籍相關文件表示，兩會早就停擺、除非回到九二共識才能重啟；但她又說明，民進黨政府要求陸配提供除籍證明的目的是製造兩國論，除非以「台灣省名義」向大陸各省提出要求，這是否意味著大陸已經否認兩岸兩會過去曾經發揮的功能？未來這個原則，是否可能擴及一些其它的事務性協商？

就此，朱鳳蓮則僅回應，「我們剛剛說只有回到九二共識共同政治基礎，承認兩岸同屬一個國家一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。」

另外，內政部近期預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，新增要求申請者應有具體事證認定，包含對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻等三類。同時明訂「現（曾）為中共從事具有任何政治性目的之宣傳」、曾觸犯大陸法律等情況得不許可。陸委會21日表示，台灣的身分是很珍貴的，不是想拿就可拿，想丟就可丟。

就此，朱鳳蓮表示，民進黨當局的這些做法是在加劇綠色恐怖、製造寒蟬效應，「卑鄙無恥，不得人心」。