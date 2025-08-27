快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

海基會致函海協會籲提供陸配除籍文件？北京表態：絕不助紂為虐

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日針對海基會致函海協會希望提供除籍證明文件等事情表示，絕不會「助紂為虐」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日針對海基會致函海協會希望提供除籍證明文件等事情表示，絕不會「助紂為虐」。（記者廖士鋒／攝影）

今年初上萬名陸配與陸配二代除籍證明案曾引起社會軒然大波，大陸方面披露，海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的大陸居民戶籍並提供證明，大陸國台辦就此表示，只有回到「九二共識」共同政治基礎上，兩岸才能重啟對話協商解決具體事務，更指出大陸公安機關絕不會「助紂為虐」。

大陸國台辦27日上午舉行記者會，官媒在提問中披露海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的大陸居民戶籍，並提供相關證明文件等。對此，發言人朱鳳蓮表示，兩會對話溝通機制早已停擺，原因眾所周知。只有回到「九二共識」共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。

朱鳳蓮強調，民進黨當局刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的陸配，在早已超過追溯期的情況下，要求他們限期補繳所謂「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分。這是典型的濫權妄為、與民為敵的行為，其目的是製造「兩國論」，為「台獨」分裂服務。

她說，大陸公安機關始終依法依規處理有關居民戶籍事宜，為百姓排憂解難，但絕不意味著會助紂為虐，「除非民進黨當局承認一個中國原則，以台灣省名義向各省區市主管部門提出請求，否則大陸方面不會接受民進黨當局提出的此類所謂請求」。

由於這番表述不尋常，本報記者隨後追問，朱鳳蓮方才針對海基會致函海協會要求提供陸配除籍相關文件表示，兩會早就停擺、除非回到九二共識才能重啟；但她又說明，民進黨政府要求陸配提供除籍證明的目的是製造兩國論，除非以「台灣省名義」向大陸各省提出要求，這是否意味著大陸已經否認兩岸兩會過去曾經發揮的功能？未來這個原則，是否可能擴及一些其它的事務性協商？

就此，朱鳳蓮則僅回應，「我們剛剛說只有回到九二共識共同政治基礎，承認兩岸同屬一個國家一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。」

另外，內政部近期預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，新增要求申請者應有具體事證認定，包含對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻等三類。同時明訂「現（曾）為中共從事具有任何政治性目的之宣傳」、曾觸犯大陸法律等情況得不許可。陸委會21日表示，台灣的身分是很珍貴的，不是想拿就可拿，想丟就可丟。

就此，朱鳳蓮表示，民進黨當局的這些做法是在加劇綠色恐怖、製造寒蟬效應，「卑鄙無恥，不得人心」。

陸配 民進黨 朱鳳蓮

延伸閱讀

川普逼大陸出口稀土 放話對陸課200%關稅 強調握有更多籌碼

陸配村長遭解職 羅智強：羅文嘉配合打壓不下台 海基會可廢了

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

陸配李貞秀能遞補民眾黨不分區立委？劉世芳給答案

相關新聞

海基會致函海協會籲提供陸配除籍文件？北京表態：絕不助紂為虐

今年初上萬名陸配與陸配二代除籍證明案曾引起社會軒然大波，大陸方面披露，海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的...

賴政府查藝人 陸國台辦批：不斷渲染「統戰威脅」加大恐嚇

賴政府先前以附和中共宣傳為由，清查多位藝人，陸委會已陸續通知20餘名藝人說明，對此大陸國台辦批評，此舉就是企圖通過不斷渲...

陸將邀台灣人士出席九三閱兵 國台辦批賴政府「戀殖」、民族敗類

中共即將舉行九三閱兵慶祝抗戰勝利80周年，大陸國台辦27日表示，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。至於是否邀請台...

兩岸核安協議仍運作？北京：高度重視兩岸民眾健康安全事項

台灣在今年5月17日在核三發電機組二號機停機後，已無現役核電廠，兩岸在2011年簽署了《海峽兩岸核電安全合作協議》是否因...

春哥侃陸／中共重手整肅貪官 來因複雜甚至扯上稀土

中共當局近期出重手查處貪官汙吏，代表性人物是有「換裝主席」、一身行頭可以過百萬元人民幣的內蒙古自治區主席王莉霞。另外廣西柳州兩任市委書記也都被重判。 中共紀檢監察部門有句話，是「反腐永遠在路上」，但因何此時要如此加大力度呢？聯合報資深香港特派員跳脫官式說法，告訴你北京出重手整肅高官，跟中共高層對內與對外的戰爭有關，甚至還與美中為此交鋒的稀土有關…

天津上合峰會強人秀：習近平將歡迎普亭和莫迪來訪

中國外交部部長助理劉彬在上周五（8月22日）舉行的中外媒體吹風會上表示，此次天津峰會是中國第五次主辦上合組織峰會，也將是上合組織2001年成立以來規模最大的一次峰會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。