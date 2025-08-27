陸將邀台灣人士出席九三閱兵 國台辦批賴政府「戀殖」、民族敗類

中共即將舉行九三閱兵慶祝抗戰勝利80周年，大陸國台辦27日表示，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。至於是否邀請台灣政要，陸方則表示「會邀請台灣同胞參加」。至於陸委會先前批評中共對抗戰毫無貢獻，大陸國台辦則反批這種說法「是對全體中華民族的無恥背叛」，同時也批賴政府的「戀殖」心態，完全喪失民族立場。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日上午主持記者會，她說9月3日將在北京隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會等紀念活動，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。現場有媒體追問是否有台灣政要出席時，朱鳳蓮略為停頓後僅微笑表示「會邀請台灣同胞參加」，未具體回應。

對於陸委會禁止公職人員赴陸出席九三活動，朱鳳蓮則指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，值得兩岸同胞共同紀念，「相關紀念活動的台灣同胞不應也不能缺席」。民進黨當局威脅、恐嚇、干擾阻撓台灣同胞參加抗日紀念活動，其背叛歷史、背叛民族的卑劣行為不得人心。

朱鳳蓮說，賴清德當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，歪曲抗戰歷史，甚至粉飾美化日本殖民統治，是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆，「是典型的數典忘祖、民族敗類」。

賴總統8月15日在日本宣布無條件投降紀念日當天在社交平台發文，稱為「終戰日」，朱鳳蓮說，賴清德完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史，她說，正告賴清德，任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序的行徑都是自取其辱，任何分裂祖國的圖謀都是癡心妄想。

而就陸委會日前批評大陸聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導、據此證明台灣是中國一部分，拿來誤導民眾、混淆國際社會認知，也指出「中共對抗日戰爭毫無貢獻」等。

對於這些駁斥中共在抗戰中作用的說法，朱鳳蓮回應，在抗日戰爭時期，在民族危亡的歷史關頭，「中國共產黨以卓越的政治領導力和正確的戰略策略，指引了中國抗戰的前進方向，堅定不移推動全民族堅持抗戰、團結、進步」。「中國共產黨人勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線，支撐起中華民族救亡圖存的希望，成為全民族抗戰的中流砥柱」。朱鳳蓮說，民進黨當局詆毀抹殺中國共產黨在抗日戰爭中發揮的中流砥柱作用，是對所有忠魂英烈的嚴重褻瀆，「是對全體中華民族的無恥背叛」。

至於陸委會副主委沈有忠說，九三大閱兵透露出一種軍武擴張、軍國主義的訊息，朱鳳蓮則指，大陸隆重舉辦紀念活動是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平，開創未來，是要以史為鑒，銘記起捍衛和平、捍衛正義的強大力量，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，讓兩岸同胞都看到，在紀念抗戰勝利80周年這一重要的歷史時刻，民進黨當局不敢對殘暴的侵略者提出一點批評，更絲毫不提台灣同胞在日本50年殖民統治下遭受的苦難，卻處心積慮被大陸隆重舉辦紀念活動不斷汙衊，這種「戀殖」心態，完全喪失民族立場，是對全體中華民族的背叛，正告民進黨當局，諂媚殖民者和外國干涉勢力，背叛民族利益，違逆時代潮流，必將被釘在歷史的恥辱柱上。