港媒：中美關係反覆 香港總商會再延遲訪美

據報導，中國和美國關係的不確定性，連帶影響香港與美國之間的交流，香港總商會繼延後4月訪美行程後，最近又再延後至明年。

總商會是本地具影響力的商界團體，原先訂定4月組團訪美，但其後美國對中國發動關稅戰，令兩國關係波動，總商會認為並非合適訪問時機，於是推遲至今年下半年。

但根據星島日報今天的報導，總商會又再推遲行程至明年，原因是中美關係前景未明，港美經貿往來無可避免地受到影響。

報導引述代表商會的立法會議員林健鋒說，目前地緣政治局勢仍未穩定，貿易談判還在進行，宜靜觀其變，訪美行程最快明年第一季起行較為合適。

據報導，除了總商會，由前民主黨成員狄志遠成立的政黨新思維去年也曾有意組團訪美，但也因為中美關係波動而至今未能成行；報導引述狄志遠說，今年他們都不會訪美，明年再作打算。

狄志遠說，此時組團訪美，確實存在政治敏感性。不過，他同時強調，推動國際交往合作是北京中央對香港的期許之一，新思維與美國民間交流，目的是借鏡當地青年政策，事情公開透明。

2019年香港爆發「反送中」運動，美國顯然支持這場運動，而美方在港府實施國安法後，更制裁時任香港行政長官林鄭月娥等高層官員，令港美關係惡化。

在「反送中」結束後，港府正試圖恢復對美關係，總商會當時計畫訪美，在改善與美國關係上，被外界抱以厚望。