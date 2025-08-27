天津上合峰會強人秀：習近平將歡迎普亭和莫迪來訪

中國外交部部長助理劉彬在上周五（8月22日）舉行的中外媒體吹風會上表示，此次天津峰會是中國第五次主辦上合組織峰會，也將是上合組織2001年成立以來規模最大的一次峰會。屆時，習近平主席將同20多位外國領導人和10位國際組織負責人聚首海河之濱，「推動組織朝著構建更加緊密命運共同體的目標闊步邁進」。他還表示，習近平主席將同其他成員國領導人共同簽署並發表《天津宣言》，批准《上合組織未來10年發展戰略》，發表世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年的聲明，通過關於加強安全、經濟、人文合作的一系列成果文件。

近年來，上合組織已由最初的六個歐亞國家擴展至10個成員國，並發展了16個對話和觀察員國。這10個成員國分別為中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯10個成員國。

「習近平希望利用此次峰會展示後美國主導時代的國際秩序雛形，並表明白宮自今年1月以來為對抗中國、伊朗、俄羅斯以及現在對抗印度所做的所有努力都沒有達到預期效果，」研究機構「中國-全球南方項目」主編埃里克‧奧蘭德（Eric Olander）表示。他說，「看看金磚國家讓川普感到多麼不安！而這正是這些組織成立的目的。」

中、印、俄相互靠攏

除俄羅斯總統普亭外，中亞、中東、南亞和東南亞國家的領導人也受邀參加此次上合組織峰會。而前來出席峰會的印度總理莫迪將是七年多來首次訪問中國。中印兩國正致力於進一步緩解2020年發生致命邊境衝突以來的緊張局勢。分析人士預計，印度和中國將宣布進一步的緩和措施，例如撤軍、放寬貿易和簽證限制、在氣候等新領域開展合作，推動更廣泛的政府和民間交流。而隨著川普以印度購買俄羅斯石油為由宣布對其徵收懲罰性關稅，美印「戰略伙伴關系」出現裂痕，讓莫斯科從中看到了機會。俄羅斯駐新德里大使館官員上周表示，莫斯科希望盡快與中國和印度舉行三邊會談。莫迪上一次與習近平和普亭同台亮相是在去年俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會上。

團結全球南方

分析人士認為，上合組織的擴張是許多與會國家的首要議題。儘管多年來，上合組織並未取得實質性的合作成果，但中國極為重視打造全球南方國家團結起來對抗美國的敘事。

印度班加羅爾智庫塔克沙希拉研究所（Takshashila Institution）印度-太平洋研究項目主任馬諾伊‧凱瓦爾拉馬尼（Manoj Kewalramani）表示，「上合組織所代表的確切願景及其實際執行情況尚不明確。但它是一個號召力日益增強的平台，這有助於其敘事的傳播。」

專家警告稱，儘管預計此次峰會不會發布實質性的政策聲明，但絕不應低估上合組織對全球南方國家的吸引力。「中國-全球南方項目」主編埃里克‧奧蘭德補充道，「這次峰會關乎影響力，非常強大的影響力。」

不過，上合組織成員國內部也有各種摩擦，在解決重大安全問題上的能力也仍然有限。核心成員國印度和巴基斯坦之間依舊矛盾重重。6月份，上合組織國防部長會議未能通過聯合聲明，原因是印度提出異議，稱其忽略了4月22日印度教遊客在印控克什米爾地區遭到的致命襲擊，該事件引發了印度和巴基斯坦幾十年來最嚴重的戰鬥。印度也拒絕加入上合組織對以色列襲擊伊朗（上合組織成員國之一）的譴責。

預計莫迪將在上合組織峰會結束後便離開中國，但普亭將在峰會後留下來參加北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動及「9‧3閱兵式」。普亭如此長時間離開俄羅斯尚屬罕見。

(路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】