抗戰勝利80年 中共軍委副主席張又俠：全面加強練兵備戰

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共軍委副主席張又俠26日在中共全軍紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年學術研討會上指出，要要發展人民戰爭戰略戰術，全面加強練兵備戰。圖為張又俠去年4月出席西太平洋海軍論壇。圖／聯合報系資料照
北京九三閱兵前夕，中共軍委副主席張又俠在軍隊舉辦的一場抗戰勝利80年研討會上表示，要發展人民戰爭戰略戰術，全面加強練兵備戰，推進戰法訓法體系創新，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

據新華社，中共全軍紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年學術研討會26日在北京舉行，該研討會「經習近平主席批准」，並由身兼中共政治局委員的軍委副主席張又俠出席並講話。

張又俠強調要「深入學習貫徹習主席重要指示，弘揚偉大抗戰精神，以史鑒今凝聚向強開新的意志力量，奮力實現建軍一百年奮鬥目標」。他指出，要深刻認識中國共產黨的中流砥柱作用，強固黨指揮槍這一根本優勢，「真學真懂真信真用習近平新時代中國特色社會主義思想，推動政治建軍走深走實，確保人民軍隊永遠聽黨話跟黨走」。

他提到，要發展人民戰爭戰略戰術，全面加強練兵備戰，推進戰法訓法體系創新，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

張又俠並強調，要始終銘記軍強才能國安，加快推進國防和軍隊現代化，向深化改革要強大動能，向科技自強要硬核實力，向軍事治理要轉型跨越，推動實現高質量發展。要續寫英雄人民軍隊的浴血榮光，強化犧牲奉獻精神，發揚奮鬥實幹作風，永葆革命軍人氣節風骨，「讓我黨我軍優良傳統在新時代發揚光大」。要捍衛和平正義勝利成果，堅持正確二戰史觀，維護戰後國際秩序，積極推動構建人類命運共同體，始終做維護世界和平的堅定力量。

中共即將在9月3日舉行閱兵，目前已經完成三次彩排。而官方在20日上午召開記者會宣布閱兵進一步細節，中共閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵少將指出，閱兵活動按照閱兵式、分列式2個步驟進行，時長約70分鐘。其中閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣接受中共總書記習近平的檢閱。分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。這次閱兵共編設45個方（梯）隊。

共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任徐貴忠少將則透露，閱兵將動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，吳澤棵表示，所有受閱武器裝備都是其國產現役主戰裝備，包含新型坦克、艦載機、殲擊機、新型無人機、定向能武器、電子干擾系統、戰略飛彈等先進裝備。

