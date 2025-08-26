首度公開祝賀？澤倫斯基喊感謝「習近平國慶賀電」 陸外交部卻避談

烏克蘭總統澤倫斯基24日透過社交媒體X表示，他收到了中國國家主席習近平祝賀烏克蘭獨立紀念日（國慶）賀電。但中國外交部發言人郭嘉昆今天在面對媒體詢問時卻避談此事，僅指中方本著相互尊重、合作共贏的原則，與世界各國發展友好關係。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒提問此事時，僅作上述簡短回應，不願證實習近平是否向澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）發出上述賀電。

南華早報25日報導，習近平24日向澤倫斯基發出賀電，慶祝烏克蘭獨立34週年紀念日（國慶）。這是烏克蘭自2022年2月24日遭俄羅斯入侵以來，中國首次向烏克蘭發出公開祝賀。

澤倫斯基24日透過他在X的官方帳號，公布了習近平的賀電。電文提到，中國與烏克蘭建交33年來，中烏關係持續穩定發展，各領域合作成果顯著，「我願與你一道努力，引領兩國關係行穩致遠，更好地造福兩國人民」。

澤倫斯基並對習近平的賀電表示，他感謝習近平的祝賀，並指烏克蘭與中國都希望「在相互尊重的基礎上，為和平、穩定與繁榮發展長期雙邊對話」。

報導指出，習近平與澤倫斯基上一次互致賀電是在2022年1月，也就是俄羅斯入侵烏克蘭前1個月，當時是雙方互祝中烏建交30週年。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國以各種方式暗助俄羅斯的指控層出不窮，使中國在俄烏戰爭中的立場飽受西方國家及烏克蘭質疑。

外電先前報導，澤倫斯基日前即表示，中國從俄烏戰爭一開始就沒有幫助烏方停止戰爭，且透過開放自家無人機市場幫助俄羅斯，烏克蘭「不需要（中國）這種擔保國」，公開拒絕中國參與烏克蘭未來的安全擔保。