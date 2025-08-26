快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

首度公開祝賀？澤倫斯基喊感謝「習近平國慶賀電」 陸外交部卻避談

中央社／ 台北26日電
烏克蘭總統澤倫斯基（右）24日透過社交媒體X表示，他收到了中國國家主席習近平（左）祝賀烏克蘭獨立紀念日（國慶）賀電。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（右）24日透過社交媒體X表示，他收到了中國國家主席習近平（左）祝賀烏克蘭獨立紀念日（國慶）賀電。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基24日透過社交媒體X表示，他收到了中國國家主席習近平祝賀烏克蘭獨立紀念日（國慶）賀電。但中國外交部發言人郭嘉昆今天在面對媒體詢問時卻避談此事，僅指中方本著相互尊重、合作共贏的原則，與世界各國發展友好關係。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒提問此事時，僅作上述簡短回應，不願證實習近平是否向澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）發出上述賀電。

南華早報25日報導，習近平24日向澤倫斯基發出賀電，慶祝烏克蘭獨立34週年紀念日（國慶）。這是烏克蘭自2022年2月24日遭俄羅斯入侵以來，中國首次向烏克蘭發出公開祝賀。

澤倫斯基24日透過他在X的官方帳號，公布了習近平的賀電。電文提到，中國與烏克蘭建交33年來，中烏關係持續穩定發展，各領域合作成果顯著，「我願與你一道努力，引領兩國關係行穩致遠，更好地造福兩國人民」。

澤倫斯基並對習近平的賀電表示，他感謝習近平的祝賀，並指烏克蘭與中國都希望「在相互尊重的基礎上，為和平、穩定與繁榮發展長期雙邊對話」。

報導指出，習近平與澤倫斯基上一次互致賀電是在2022年1月，也就是俄羅斯入侵烏克蘭前1個月，當時是雙方互祝中烏建交30週年。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國以各種方式暗助俄羅斯的指控層出不窮，使中國在俄烏戰爭中的立場飽受西方國家及烏克蘭質疑。

外電先前報導，澤倫斯基日前即表示，中國從俄烏戰爭一開始就沒有幫助烏方停止戰爭，且透過開放自家無人機市場幫助俄羅斯，烏克蘭「不需要（中國）這種擔保國」，公開拒絕中國參與烏克蘭未來的安全擔保。

烏克蘭 習近平 澤倫斯基 俄烏戰爭

延伸閱讀

共軍遭清洗 高階將領齊落馬！美專家揭習近平下重手目的

習近平會俄國會議長 盼雙方加強各領域合作

習近平見俄羅斯國家杜馬主席 討論如何應對制裁

普亭為何不願見澤倫斯基？川普親揭原因 直言美國援烏「被坑」

相關新聞

共軍遭清洗 高階將領齊落馬！美專家揭習近平下重手目的

中共總書記習近平2022年展開第3任期至今，至少有21名高階將領落馬。美國專家分析認為，習近平清洗軍隊顯示其大權在握，兼...

首度公開祝賀？澤倫斯基喊感謝「習近平國慶賀電」 陸外交部卻避談

烏克蘭總統澤倫斯基24日透過社交媒體X表示，他收到了中國國家主席習近平祝賀烏克蘭獨立紀念日（國慶）賀電。但中國外交部發言...

中日關係緊張？日本呼籲各國勿參加陸閱兵式 北京要求日方澄清

針對日本政府呼籲各國勿參加9月3日將在北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵儀式，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方...

「中小企面臨關稅衝擊」陸駐美大使提3點倡議 盼中美加強地方合作

大陸駐美大使謝鋒25日以視訊方式在2025年中美地方合作對話會上致辭時表示，中美工商界正遭保護主義衝擊，中小企業面臨「關...

川普預告或不久後訪華 傳中美本周重啟貿易磋商

美國總統川普25日表示，大陸國家主席習近平希望他訪問中國，他預計將在今年或不久後訪華，並稱兩國經濟關係已有所改善。另據美...

「保持密切溝通」 陸外交部：元首外交對中美關係發揮戰略引領作用

針對美國總統川普表示，他預計將在今年或不久之後訪華。大陸外交部對此回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。