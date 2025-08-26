「保持密切溝通」 陸外交部：元首外交對中美關係發揮戰略引領作用

針對美國總統川普表示，他預計將在今年或不久之後訪華。大陸外交部對此回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的交往和溝通。

大陸外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上表示，中國一貫按照相互尊重、和平共處、合作、共贏的原則，處理和推進中美關係，同時堅定維護自身的主權、安全和發展利益。

郭嘉昆說，希望美國相向而行，推動中美關係穩定、健康可持續發展。他還說，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的交往和溝通。

據法新社報導，川普在華盛頓與南韓總統李在明會面時，向記者提到了最近與大陸國家主席習近平的會談：「在某個時候，可能是今年或此後不久，我們將訪問中國。」

川普稱將與中國建立良好關係，並補充說：「他們手裡有一些牌，我們也有非常強大的牌，但我不想出那些牌。如果我出了，那將會摧毀中國。」

今年以來，中美之間的緊張關係持續升溫，但自4月雙方互相加徵關稅後，局勢已明顯緩和。