快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

「保持密切溝通」 陸外交部：元首外交對中美關係發揮戰略引領作用

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在2019年G20峰會上會面。圖／路透
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在2019年G20峰會上會面。圖／路透

針對美國總統川普表示，他預計將在今年或不久之後訪華。大陸外交部對此回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的交往和溝通。

大陸外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上表示，中國一貫按照相互尊重、和平共處、合作、共贏的原則，處理和推進中美關係，同時堅定維護自身的主權、安全和發展利益。

郭嘉昆說，希望美國相向而行，推動中美關係穩定、健康可持續發展。他還說，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的交往和溝通。

據法新社報導，川普在華盛頓與南韓總統李在明會面時，向記者提到了最近與大陸國家主席習近平的會談：「在某個時候，可能是今年或此後不久，我們將訪問中國。」

川普稱將與中國建立良好關係，並補充說：「他們手裡有一些牌，我們也有非常強大的牌，但我不想出那些牌。如果我出了，那將會摧毀中國。」

今年以來，中美之間的緊張關係持續升溫，但自4月雙方互相加徵關稅後，局勢已明顯緩和。

川普 南韓 外交部 李在明 習近平 中美關係

延伸閱讀

美中貿易談判 川普：美願接受60萬名中國學生

Fed理事庫克說川普「無權」解僱她 已找律師要槓到底

還能不選邊站？李在明赴美智庫演講坦言「安美經中」路線無以為繼

川普預告或不久後訪華 傳中美本周重啟貿易磋商

相關新聞

共軍遭清洗 高階將領齊落馬！美專家揭習近平下重手目的

中共總書記習近平2022年展開第3任期至今，至少有21名高階將領落馬。美國專家分析認為，習近平清洗軍隊顯示其大權在握，兼...

首度公開祝賀？澤倫斯基喊感謝「習近平國慶賀電」 陸外交部卻避談

烏克蘭總統澤倫斯基24日透過社交媒體X表示，他收到了中國國家主席習近平祝賀烏克蘭獨立紀念日（國慶）賀電。但中國外交部發言...

中日關係緊張？日本呼籲各國勿參加陸閱兵式 北京要求日方澄清

針對日本政府呼籲各國勿參加9月3日將在北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵儀式，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方...

「中小企面臨關稅衝擊」陸駐美大使提3點倡議 盼中美加強地方合作

大陸駐美大使謝鋒25日以視訊方式在2025年中美地方合作對話會上致辭時表示，中美工商界正遭保護主義衝擊，中小企業面臨「關...

川普預告或不久後訪華 傳中美本周重啟貿易磋商

美國總統川普25日表示，大陸國家主席習近平希望他訪問中國，他預計將在今年或不久後訪華，並稱兩國經濟關係已有所改善。另據美...

「保持密切溝通」 陸外交部：元首外交對中美關係發揮戰略引領作用

針對美國總統川普表示，他預計將在今年或不久之後訪華。大陸外交部對此回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。