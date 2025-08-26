共軍遭清洗 高階將領齊落馬！美專家揭習近平下重手目的

中共總書記習近平2022年展開第3任期至今，至少有21名高階將領落馬。美國專家分析認為，習近平清洗軍隊顯示其大權在握，兼具軍事和政治目的，但至今他還未能打造令他有信心應對各種挑戰的軍隊。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員、前白宮國安會中國事務主任席恩（Jonathan Czin）和美國中情局（CIA）前高級情報員卡佛（John Culver）近日在美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊發表題為「習近平為什麼沒能擁有自己理想的軍隊」（Why Xi Still Doesn’t Have the Military He Wants）文章，分析中國中央軍委主席習近平清洗軍隊的意義和目的。

文章說，相比於習近平上任初期的清洗以及2015年對軍隊結構的重大改革，現在更引人注目的是，這些軍中被清洗的對象被認為是他的盟友而非政敵。

中央軍委副主席何衛東早在習近平在福建任職時就已相識，中共20大後破格提拔，但近期卻在官方公開活動和報導中消失；負責軍隊政治工作的苗華，去年因嚴重違紀行為接受調查；同時兼任國務委員的國防部長李尚福也被調查。中央軍委的7個席位中，空缺達到3人。

儘管有謠傳習近平正在失勢，但文章認為，近期整肅軍方的舉動更能反映出他在軍中大權在握。這些整肅可視為他為了達成更遠大的目標，要把軍隊打造成他想要的樣子，確保他可以有信心使用武力。

作者指出，如果解放軍內部的政治動盪對習近平是丟臉的事，按照中共一向最擅長的宣傳，必然會掩蓋不讓這些醜聞公開。如果習近平真的在軍隊內部遭遇麻煩，那就要問：為什麼是現在？在經過10年的順服後，作者認為看不出有明顯理由讓共軍高層突然反習。

文章說，不同於他之前的領導人看重經濟上的改革，習近平更將軍事議題看作他能留下的核心資產。有兩個目標促使他嚴管軍隊，一是對內能終極保障黨的統治，一是對外需要一個能打仗的軍隊。

該篇文章作者的看法是，與其說習近平和解放軍之間有裂痕，近期的清洗更有可能是解放軍內部的權位爭奪遊戲。譬如軍委副主席張又俠，其父親和習近平父親習仲勛是親密友人。張又俠熬過了前一波的軍隊反腐，即使已經超過年齡，現在仍在軍委副主席的位子上。

文章說，考量共軍腐敗其實非常普遍，當習近平展開他軍隊現代化改革時，這些近期被清洗的高階將領可能就是「錯估了他們與習的關係」，誤以為這些中飽私囊的舉動最後可以免責。

文章說，習近平當前的作法是殺一儆百，直接對軍隊高層下手，有效重擊了可能的抵抗，而且看起來還提高了習的地位。

文章指出，習近平的軍改在西方國家眼中通常與為了統一台灣有關，但事實上有更強的象徵作用。習近平任內對於百年慶很執著，而2027年是中共建軍100年，同時也是他第4任期的開始，屆時必會利用這個場合展示解放軍的進步。

文章說，讓高階將領對職涯前景不確定並在升遷方面仰賴習，使習近平可以在軍隊內部培養出幾個不同的資訊管道，穿透僵固的銅牆鐵壁，並從不同來源驗證所得到的訊息。

很多觀察家認為，習近平的作法會適得其反，因為對軍隊嚴格管理及無情反腐，既羞辱人又會讓高階將領士氣低落，但習近平可能認為這是有益的。以其父親習仲勛的例子來看，他曾多次被逐出中共權力圈還坐過牢，但是他對黨的忠誠卻更加深厚而非減少。

文章說，解放軍長期沒有真正面臨戰爭衝突，習近平知道自滿會有危險。他希望軍隊能習慣於試煉並且準備好面臨最困難的任務，不管是應對台海變化、美國可能的干預還是在面對中國人自己起義時，都能夠保護黨。

習近平曾經在談到蘇聯解體時曾說，這麼大一個黨「竟無一人是男兒」，站出來抗爭。文章表示，他著迷於確保解放軍在必要時能起身抵抗，但他對此還沒有信心。