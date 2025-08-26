日本呼籲各國不參加陸抗戰紀念 陸外交部強硬回應：要求澄清

消息人士稱，日本政府已呼籲各國不要參加中國紀念抗日戰爭勝利80周年的九三大閱兵，大陸外交部星期二強硬表示，要求日本澄清。

大陸外交部發言人郭嘉昆8月26日在例行記者會上表示，針對此事，中國已向日本提出嚴肅交涉，要求日本澄清。

郭嘉昆說，中國政府隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，是為了銘記歷史，緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。他進一步說，任何正直、坦蕩面對歷史、切實汲取歷史教訓、真正致力於和平發展的國家都不會對此心懷疑慮，甚至提出異議。

郭嘉昆稱，正確認識和對待歷史是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一杆標尺。

郭嘉昆也說：「日本如果真心想翻過歷史問題這一頁，就應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能取信於亞洲鄰國和國際社會。」

中國下個星期三（9月3日）將在北京天安門廣場舉行紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式。據日本共同社報導，多名日本外交消息人士星期天（8月24日）透露，日本政府已通過外交渠道呼籲歐洲及亞洲各國不要參加中國的閱兵式和其他相關活動。

消息人士稱，日本通過駐外使館向各國說明，中國此次活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，領導人是否參加應慎重考慮。報導稱，日本希望通過此舉避免中國主導的歷史認知在國際社會擴大傳播。