中日關係緊張？日本呼籲各國勿參加陸閱兵式 北京要求日方澄清

針對日本政府呼籲各國勿參加9月3日將在北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵儀式，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方注意到該消息已向日方提出嚴肅交涉，要求日方澄清。

日本共同社24日報導，多名外交消息人士透露，對於9月3日將在北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵儀式，日本政府已通過外交渠道呼籲歐洲及亞洲各國不要參加。

報導稱，中國的一系列活動以「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」為主題。日本有意通過呼籲各國謹慎考慮，避免中國主導的歷史認識在國際社會擴大傳播。

對此郭嘉昆除在26日下午例行記者會上做出前述回應，他並強調，中國政府隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，是為了銘記歷史，緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

郭嘉昆說，「任何正直、坦蕩面對歷史，切實汲取歷史教訓，真正致力於和平發展的國家都不會對此心懷疑慮，甚至提出異議。」

郭嘉昆強調，正確認識和對待歷史是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。

「日本如果真心想翻過歷史問題這一頁，就應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能取信於亞洲鄰國和國際社會。」他說。

環球時報26日也發表社評稱，日本此舉不僅暴露了嚴重錯誤的日本二戰史觀和對華認知，更是對歷史正義和戰後國際秩序的公然挑釁，是對亞洲乃至世界和平根基的蓄意破壞，也是對所有曾經深受日本軍國主義侵略之害國家的冒犯。

環球時報指出，日本政府應對這一消息作出明確回應，澄清其立場，否則不僅將損害中日關係，也會損害日本自身的國際形象。

該社評稱，以所謂「反日色彩濃重」曲解中國紀念活動，是典型的、旨在混淆視聽的偽命題。將中國的抗戰紀念活動汙稱為「反日」，曾經是日本右翼勢力顛倒黑白的慣用伎兩。「日本媒體的相關報導提醒我們，歷史虛無主義和修正主義並未消失，這更加反襯出九三閱兵的重大意義與歷史分量。」