習近平訪西藏後 陸官方要央企用政治任務加強援藏

中央社／ 台北26日電
中共總書記習近平出席西藏自治區成立60周年慶祝大會。圖／新華社
中共總書記習近平出席西藏自治區成立60周年慶祝大會。圖／新華社

中共總書記習近平日前率團訪問西藏後，中國國資委25日即召開擴大會議，要求國資央企確實把做好援藏作為「重大政治任務」，增強「政治責任感」，持續深化拓展援藏工作，為西藏持續抓好「穩定、發展、生態、強邊」4件大事貢獻更大力量。

這項會議並強調，要有力有序有效推進雅魯藏布江下游水力發電工程、川藏鐵路等重大項目建設，不斷加大在西藏的投資力度。

中國國務院國有資產監督管理委員會官網今天發布，國資委黨委25日召開擴大會議，傳達學習近平在西藏聽取匯報時的講話精神時，作出上述表態。

會議認為，國資央企作為援藏工作的重要力量，要深刻領會、堅決貫徹習近平的講話精神，確實把做好援藏工作作為「重大政治任務」，擺在更加突出位置，主動對標、對表黨中央決策部署，一以貫之紮實做好、抓出更大成效。

這項會議強調，國資央企要進一步深化產業援藏，推出更多務實管用有針對性的舉措，鼓勵引導央企在西藏因地制宜發展「高原特色優勢產業」，加大基礎設施領域投資建設力度。要進一步強化對口支援，推動央企把幫扶資金更多用在民生、用在基層，實施更多進村入戶的「小而美」惠民工程。

會議說，國資央企要大力開展消費幫扶，積極扶持西藏文旅產業發展，讓幫扶成果更多惠及廣大農牧民群眾。要進一步做好就業援藏，透過面向西藏、青海、新疆高校畢業生專場招聘活動和「央企市場化促就業」項目，大力促進西藏高校畢業生就業，並積極做好幹部人才援藏。

這項會議表示，要進一步增進民族團結，指導中央企業把民族工作與援藏工作同謀劃、同部署，通過項目建設、產業合作、文化交流等方式，更好助力「邊疆穩固、邊境安全」。

會議說，要全面貫徹「新時代黨的治藏方略」，進一步推動國資央企增強做好援藏工作的「政治責任感」和歷史使命感，充分發揮自身優勢特長，持續深化拓展援藏工作，為西藏持續抓好「穩定、發展、生態、強邊」4件大事貢獻更大力量。

中共總書記習近平21日率領中央代表團，出席西藏自治區成立60週年慶祝大會，被視為是高規格之舉，且被普遍認為與達賴喇嘛不久前宣示維持轉世制度有關。習近平並在講話中強調，「治藏、穩藏、興藏」首先是要保持西藏的「政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順」。

