19歲少女為「香港議會」拍攝宣傳片 遭控煽動罪

香港一名19歲的女生為「香港議會」拍攝宣傳短片，遭控「煽動罪」。香港《星島日報》和《明報》報導，香港警務處國家安全處26日檢控一名19歲女生「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。

港警國安處指控，這名女生涉嫌在今年3月至5月期間，為名為「香港議會」的顛覆組織拍攝宣傳短片，並通過社交平台呼籲他人參與投票，「以圖推翻及破壞『中華人民共和國』中央政權或香港特別行政區政府政權」。

該案件周二下午在西九龍裁判法院提堂。

據瞭解，被捕女生名叫藍菲，曾任被香港國安處通緝的「香港民主建國聯盟」黨魁姜嘉偉的助理，協助組織事務及宣傳。藍菲近年先後到台灣及加拿大，後來返回香港。

香港議會（Hong Kong Parliament）是流亡海外的香港人社群於加拿大安大略省多倫多組成的自治議會，部分觀點將其視為香港的流亡議會。其前身香港議會選舉籌備委員會於2022年7月27日在加拿大多倫多成立，是在多倫多註冊的無黨派非營利組織。