「中小企面臨關稅衝擊」陸駐美大使提3點倡議 盼中美加強地方合作

大陸駐美大使謝鋒25日以視訊方式在2025年中美地方合作對話會上致辭時表示，中美工商界正遭保護主義衝擊，中小企業面臨「關稅猛於虎」的挑戰，希望中美加強地方交往合作。

謝鋒指出，保護主義保不了自身優勢，「脫鉤斷鏈」斷的是互通有無。他說，美國產品遠銷海外，沒人指責「產能過剩」，但「中國製造」出海卻遭遇層層圍堵，形容這是不公。他又稱，中國對外資敞開懷抱，美方一些人就將中資企業視為「洪水猛獸」，連農業購地都成為威脅，批評是荒謬，希望對話會發出理性聲音，拆除人為壁壘，暢通互惠合作。

謝鋒向與會者提出三點倡議：堅持腹地先行，為中美地方交往鼓勁加油；堅持平等互惠，為中美經貿合作添磚加瓦；堅持民心相通，為中美人民友好鋪路架橋。

謝鋒還表示，大陸國家主席習近平指出，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。期待中美更多有識之士做地方合作的推動者、互利共贏的踐行者、民間友好的播種者，用暖流驅趕寒潮，用信任灌溉希望，用開放衝破隔閡，用合作迎來豐收，福澤兩國、惠及世界。