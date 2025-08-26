習近平會俄國會議長 盼雙方加強各領域合作

中國國家主席習近平今天在人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬（國會）主席沃洛金。習近平稱，雙方要賡續傳統友誼，深化戰略互信，加強各領域交流合作；並希望積極展開治國理政和立法經驗交流。

據新華社報導，中國國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬（國會）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）。

習近平提到，今年5月，他對俄羅斯進行國是訪問並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年」慶典，下週中方將舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」活動。中國和蘇聯分別作為二戰亞洲和歐洲主戰場，為贏得二戰勝利作出貢獻。

習近平稱，雙方要賡續傳統友誼，深化戰略互信，加強各領域交流合作，攜手捍衛兩國安全和發展利益，團結全球南方國家，堅持真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

習近平強調，立法機構合作是中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不可或缺的組成部分。希望雙方積極展開治國理政和立法經驗交流，為新形勢下中俄戰略協作和各領域合作提供更加堅實的立法保障。

據中方消息，沃洛金說，俄國家杜馬致力於落實兩國元首重要共識，加強俄中立法機構交流合作，推動兩國關係取得更多成果，「80年前，蘇聯和中國人民為戰勝法西斯作出重大貢獻。俄方願與中方共同慶祝這一來之不易的勝利，緬懷先烈，攜手開創美好未來」。

中國外交部長王毅、全國人大常委會副委員長彭清華參加會見。

路透社昨天報導，沃洛金25日率領俄羅斯議會代表團抵達北京，展開正式訪問。沃洛金先前在社交媒體發文稱，議程包含應對制裁與外部干預、擴大經貿合作、捍衛歷史真相，以及透過青年交流深化人文合作。