習近平見俄羅斯國家杜馬主席 討論如何應對制裁

大陸國家主席習近平星期二在北京會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。沃洛金稍早已和大陸全國人大常委會委員長趙樂際舉行會晤。

據路透早前報導，沃洛金25日率領俄羅斯議會代表團抵達北京，展開正式訪問。他說，將在本周與中國全國人大領導人會晤時，重點討論如何應對制裁壓力與外部干涉。

沃洛金在社交媒體發文稱，議程涵蓋四大領域：應對制裁與外部干預、擴大經貿合作、捍衛歷史真相，以及通過青年交流深化人文合作。所謂制裁壓力，包括美國要求中國停止進口俄羅斯石油的舉措。

此次議會訪問恰逢俄羅斯總統普亭計劃於8月底訪華前夕。普亭將出席中國大陸舉辦的二戰勝利紀念活動，並與20多國政府首腦舉行峰會，其中9月3日的大規模閱兵尤為引人關注。西方領導人預計將缺席，而中俄則藉此與全球南方展現外交團結。

另，大陸全國人大常委會委員長趙樂際與沃洛金共同主持會議時說，要密切在各國議會聯盟、金磚國家議會論壇等多邊機制內的溝通協調，發出共同聲音，堅決捍衛二戰勝利成果，弘揚正確二戰史觀，維護以聯合國為核心的國際體系。

據中新社報導，趙樂際25日在北京人民大會堂同沃洛金共同主持中俄議會合作委員會會議。趙樂際說，在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終保持健康、穩定、高水平發展態勢。雙方政治互信不斷深化，戰略協作更加緊密，各領域合作有序有效推進。

趙樂際表示，事實證明，中俄合作優勢互補、潛力巨大，是雙方基於各自發展振興作出的戰略選擇。雙方要保持密切往來的良好勢頭，增進了解和互信，夯實相互支持、團結協作的政治基礎。