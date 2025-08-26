中共九三閱兵 中俄合作與東南亞關係成焦點

中共九三閱兵即將到來，閱兵被中國視為重要的主場外交。BBC中文網分析，屆時俄羅斯總統蒲亭將站在天安門城樓，中俄是否會就俄烏戰爭和談形成共識為一懸念；另外，東南亞國家有意深化與中國關係，這次閱兵派出的領導人級別也更高。

英國廣播公司（BBC）中文網長篇報導「中國93閱兵前瞻：權力展示、智能戰爭、盟友變遷以及兩岸角力」指出，蒲亭（Vladimir Putin）在俄軍入侵烏克蘭後收到國際刑事法院的逮捕令，然而國際輿論很難批評北京招待一位國際罪犯，因為半個月前，蒲亭訪問美國阿拉斯加與美國總統川普舉行峰會，川普高規格迎接。

報導指出，阿拉斯加峰會後，外界普遍認為俄烏戰爭的和談進程有望加快，但在蒲亭赴中之際，俄羅斯依然在俄烏前線加碼進攻。蒲亭在北京與習近平一同閱兵期間，雙方是否會就和談問題形成某種共識，成為一大懸念。

與10年前相比，另一個顯著變化是東南亞國家有意加深與中國的關係。這次閱兵可能派出的領導人級別也更高，如印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）、越南國家主席梁強（Luong Cuong）、柬埔寨、寮國和緬甸領導人。

報導分析，過去10年，有2大重要趨勢改變中國與東南亞國家的關係。一是自2018年起，中美貿易戰持續爆發，影響東南亞外貿體系；二是在「一帶一路」倡議下，中國對東南亞等國家進行了大規模基建投資。

報導並指，值得一提的是，印度總理莫迪（Narendra Modi）已確定出席9月1日的上合組織峰會，但尚未確認是否參加九三閱兵。

報導表示，台灣是另一大關注點。10年前九三閱兵正值兩岸關係的蜜月期，在當年11月中共總書記習近平與前總統馬英九在新加坡會面，成為1949年以來兩岸最高領導人首次正式會晤，被視為兩岸關係重大突破。

報導指出，當年閱兵，馬英九雖未至，但前國民黨主席連戰、夫人連方瑀登上天安門城樓，他們的座位在第一排，鄰近外國元首區。此外，新黨主席郁慕明等7名台籍人士也受到中共邀請，出席閱兵。

過去10年，台灣經歷民進黨籍總統蔡英文執政的8年以及賴清德執政的近2年，同時，隨著中國對香港社會運動的打壓，及國安法的頒布，台灣民眾對「一國兩制」方案的抵制情緒進一步加劇。在此背景下，台灣發布禁令，禁止公職人員赴北京參加閱兵。

2015年在分列式中，中方還邀請了國民黨老兵參與閱兵，他們當時乘坐閱兵車，接受檢閱，強調對「國民黨軍隊的抗戰功勞不可不記」。

但在本次閱兵前，台灣方面抨擊，中共在扭曲歷史，稱抗擊日本侵略的是中華民國，當時中華人民共和國還未成立，批評中共「根本沒有與日軍正面交戰」，卻企圖「攫取紀念抗戰勝利的舞台」，同時繼續強化中華人民共和國與中華民國互不隸屬的提法。

另外報導認為，這次閱兵所展現出軍隊過去10年的建設，將在一定程度上透露其收復台灣、進攻台灣的能力和相關訊息。