陸外交部官網烏克蘭簡介 悄悄刪除「行政區劃」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部網站《烏克蘭國家概況》已悄悄刪「行政區劃」相關內容 。（圖／截自大陸外交部網站）
俄烏戰爭打了三年半後，俄羅斯已控制烏克蘭約兩成領土。香港星島日報指出，有網友發現，大陸外交部網站發布的《烏克蘭國家概況》，今年7月更新後版本與2024年3月版本對比，一個明顯變化是，刪除了行政區劃、政治、外交等內容。原版本介紹「行政區劃」：全國分為24個州，1個自治共和國（克里米亞共和國），2個直轄市（首都基輔和塞瓦斯托波爾市）。

對於中國大陸突然悄悄刪除《烏克蘭國家概況》中的行政區劃等內容，香港城市大學法學院教授王江雨在微博評論稱：「這是個意味深長的變化，表明中國改變了從國際法上絕對支持烏克蘭維護領土完整的立場。以前雖然從國際關係的角度和歷史演變的角度理解俄羅斯，但在國際法上對烏克蘭的支持毫不含糊。」

在大陸外交部的烏國概況「政治」介紹提及烏克蘭這十幾年的變遷，包括2013年底反對派發起「顏色革命」，亞努科維奇被解除總統職務，烏克蘭危機爆發，一直到2022年2月俄羅斯宣布對烏東地區實施特別軍事行動；「外交」介紹：烏視美西方為外交優先方向，推進加盟入約進程，譴責俄侵略行徑，拒不承認克里米亞併入俄，積極爭取國際社會同情和支持等等。

俄烏戰事爆發之後，中國大陸一直聲稱尊重國家主權和領土完整、希望通過和平談判解決問題。不過，仗打到現在，要俄羅斯吐出已控制的大部分土地，幾乎無可能。美國總統川普出面調停，先後會見俄烏領導人，並提到「土地交換」作為和平的條件，雖然語焉不詳，但一般相信是要求烏克蘭放棄一些被俄方佔領的「神聖領土」。

法新社8月21日曾報導，烏克蘭總統澤倫斯基認為，中國無法成為烏克蘭對抗俄羅斯的安全保障者，並提及北京對莫斯科的支持。換言之，澤倫斯基排除了莫斯科提出的讓中國成為烏克蘭安全保障者的想法。

烏克蘭 外交部 俄羅斯

