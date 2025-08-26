川普預告或不久後訪華 傳中美本周重啟貿易磋商

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據美國媒體報導，大陸商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼本周將赴華盛頓，與美國展開貿易談判。（中新社）

美國總統川普25日表示，大陸國家主席習近平希望他訪問中國，他預計將在今年或不久後訪華，並稱兩國經濟關係已有所改善。另據美媒報導，大陸商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼本周將赴華盛頓，與美國展開貿易談判。

據法新社報導，川普在華盛頓與韓國總統李在明會面時向記者表示：「在某個時候，可能是今年或此後不久，我們將訪問中國。」他還稱將與中國建立良好關係，並補充說：「他們手裡有一些牌，我們也有非常強大的牌，但我不想出那些牌。如果我出了，那將會摧毀中國。」李在明也稱有意與川普一起訪問中國。

另一方面，川普在周一與南韓總統李在明的聯合記者會上，再度拋出對華關稅威脅，聲稱若中國不滿足美方要求，將對中國商品徵收200%關稅。

川普在談及中美貿易時說：「中國必須向我們提供磁鐵（指關鍵物資或技術），否則我們將徵收200%關稅。」儘管川普未明確指明商品類別，但分析人士認為，此舉意在延續其「以關稅為談判工具」的一貫策略。

