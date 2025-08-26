習近平書架上的書 錢穆「國史大綱」出簡體版

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
錢穆和夫人在台北東吳大學素書樓。（素書樓文教基金會網）
今年是國學大師錢穆誕辰130周年，也是其代表作《國史大綱》出版85周年。該著作上周六在北京首次推出簡體字版，錢穆孫女、北京語言大學文學院教授錢婉約在發布會上說，「祖父一直視繁體字為中國文化的重要載體，但隨著時代的發展，為讓更多人閱讀這部經典，決定授權簡體字版」。

錢婉約表示，錢穆不僅自己堅持繁體字的書寫與閱讀，也希望中國的年輕一代能夠讀懂和運用繁體字。家屬應商務印書館的商請，並徵得台灣素書樓文教基金會的同意，決定授權簡體字版。

錢穆曾被被毛澤東點名的「反動文人」。但幾年前，錢穆多部著作出現在中共總書記習近平的書架上，被央視拍進新聞畫面中。

錢穆是著名歷史學家、思想家、教育家，畢生弘揚中國文化，但反共立場鮮明，曾被毛澤東斥為「反動文人」。1949年，錢穆南下香港，創辦新亞書院。晚年獲蔣介石父子禮遇定居台北東吳大學素書樓，1990年去世。

《國史大綱》誕生於抗戰時期，系統論述上自遠古、下至20世紀初葉的中國歷史進程，至今仍是中史科學生及研究者的必讀書目。

2014年1月，習近平發表新年賀詞，鏡頭顯示其背後的書桌上，至少有七本錢穆著作，包括《國史新論》、《周公》、《中國文化精神》、《中國思想史》、《莊子纂箋》、《文化學大義》、《秦漢史》。

《國史大綱》簡體字版，日前在北京出版。（圖／取自商務印書局網）
《國史大綱》簡體字版，日前在北京出版。（圖／取自商務印書局網）

北京 習近平

