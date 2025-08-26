大陸今年第9度發射低軌衛星 今晨低軌10組衛星成功升空

中國大陸正加快布局中國版「星鏈」。據央視新聞報導， 8月26日3時8分，中國在海南商業航天發射場使用「長征八號甲」運載火箭，成功將衛星互聯網低軌10組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

自去年12月16日成功將衛星互聯網低軌01組衛星發射升空後，大陸近期低軌衛星發射的頻率明顯加快，本月17日才成功將衛星互聯網低軌09組衛星發射升空。

紐約時報日前在一篇報導中指出，在距離地球表面2,000公里以內的軌道上運行的衛星被稱為「低軌衛星」。低軌衛星正日益被視為無人駕駛汽車、無人機作戰和軍事偵察的關鍵基礎設施。中國把馬斯克SpaceX的「星鏈」視為軍事威脅，目前已大筆投資自身衛星互聯網的建設。

據北京科技報報導，北京航空航天大學宇航學院副院長師鵬指出，低軌衛星互聯網利用衛星中繼通信技術，構建具備即時信息傳輸能力的星群，從而提供全球範圍內的高速互聯網接入服務。

中國今日發射的互聯網低軌10組衛星是中國版星鏈計畫「國網星座」（GW星座）的一部分，計畫最終將發射1萬2,992枚低軌衛星。

央視新聞指出，大陸今日發射所使用的「長征八號甲」火箭是中國針對中低軌道巨型星座組網發射需求而研製的新一代中型液體運載火箭，自今年2月首飛以來，今日已是第三執行發射任務，顯示長征八號甲火箭已具備執行多任務並行的高密度發射能力。

長征八號甲是長征八號火箭的「升級版」，沿用長征八號火箭的一級火箭和助推器，二級升級為更粗更強的箭體，具備太陽同步軌道7噸級的運載能力。