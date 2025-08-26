快訊

中壢停車1小時要買400元水果！前主播怨如「詐騙園區」 地方挺店家

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

大陸今年第9度發射低軌衛星 今晨低軌10組衛星成功升空

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中國大陸今日凌晨再度發射低軌衛星，成功將衛星互聯網低軌10組衛星發射升空，為中國版星鏈「國網星座」今年第九度發射。（圖／取自央視新聞）
中國大陸今日凌晨再度發射低軌衛星，成功將衛星互聯網低軌10組衛星發射升空，為中國版星鏈「國網星座」今年第九度發射。（圖／取自央視新聞）

中國大陸正加快布局中國版「星鏈」。據央視新聞報導， 8月26日3時8分，中國在海南商業航天發射場使用「長征八號甲」運載火箭成功衛星互聯網低軌10組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

自去年12月16日成功將衛星互聯網低軌01組衛星發射升空後，大陸近期低軌衛星發射的頻率明顯加快，本月17日才成功將衛星互聯網低軌09組衛星發射升空。

紐約時報日前在一篇報導中指出，在距離地球表面2,000公里以內的軌道上運行的衛星被稱為「低軌衛星」。低軌衛星正日益被視為無人駕駛汽車、無人機作戰和軍事偵察的關鍵基礎設施。中國把馬斯克SpaceX的「星鏈」視為軍事威脅，目前已大筆投資自身衛星互聯網的建設。

據北京科技報報導，北京航空航天大學宇航學院副院長師鵬指出，低軌衛星互聯網利用衛星中繼通信技術，構建具備即時信息傳輸能力的星群，從而提供全球範圍內的高速互聯網接入服務。

中國今日發射的互聯網低軌10組衛星是中國版星鏈計畫「國網星座」（GW星座）的一部分，計畫最終將發射1萬2,992枚低軌衛星。

央視新聞指出，大陸今日發射所使用的「長征八號甲」火箭是中國針對中低軌道巨型星座組網發射需求而研製的新一代中型液體運載火箭，自今年2月首飛以來，今日已是第三執行發射任務，顯示長征八號甲火箭已具備執行多任務並行的高密度發射能力。

長征八號甲是長征八號火箭的「升級版」，沿用長征八號火箭的一級火箭和助推器，二級升級為更粗更強的箭體，具備太陽同步軌道7噸級的運載能力。

衛星 火箭 成功

大陸今年第9度發射低軌衛星 今晨低軌10組衛星成功升空

中國大陸正加快布局中國版「星鏈」。據央視新聞報導， 8月26日3時8分，中國在海南商業航天發射場使用「長征八號甲」運載火...

21天5度發射低軌衛星的戰略思維 陸為何如此急切？

新華社報導，「8月17日22時15分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛星互聯網低軌09組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。」 這是中國大陸三周內第五度發射近地軌道通訊衛星（low earth orbit satellite，LEO，或稱「低軌衛星」），如此密集，究竟在急什麼？

陸使館提醒赴美學人 慎選自休士頓喬治布希機場入境

大陸駐美國大使館25日深夜發布新聞稿稱，目前美國大學開學季到來，中國留學生入境美國進入高峰期。但近期有數名中國留學生自休...

「避免中國主導歷史認識」 日本籲各國審慎考慮是否參加抗戰勝利活動

日本媒體報導，日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國大陸抗戰勝利紀念活動。

上合天津峰會 擬設4中心及開發銀行

中國大陸本周末將主辦上合組織天津峰會，習近平與廿多位外國領袖和十位國際組織負責人將出席。大陸駐俄大使張漢暉說，這次將討論...

在共同歷史際遇中 趙世通：兩岸青年應堅決反對台獨和外部勢力的干擾破壞

2025海峽兩岸青年匯活動近日在上海登場，25日晚間於上海兒童藝術劇場舉行2025海峽兩岸青年匯主題展演活動「兩岸同夢 ...

