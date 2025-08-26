陸使館提醒赴美學人 慎選自休士頓喬治布希機場入境

大陸駐美國大使館25日深夜發布新聞稿稱，目前美國大學開學季到來，中國留學生入境美國進入高峰期。但近期有數名中國留學生自休士頓喬治布希洲際機場入境時，遭美國海關邊境執法人員無端盤查、滋擾，所攜電子設備被檢查，甚至有人被限制人身自由長達80多個小時，最終被無理遣返回國，嚴重損害中國留學生的合法權益。

新聞稿指出，中國駐美國大使館已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止針對中國留學生的選擇性、歧視性執法。

與此同時，中國駐美國大使館也提醒擬赴美留學人員，謹慎選擇自休士頓喬治布希洲際機場入境，同時也提醒美國海關邊境執法人員可能查驗留學生所持證件，審查赴美理由，檢查手機、電腦等電子設備，近期還增加了對留學生社交媒體的審查。

新聞稿稱，如遇不公正對待，可記下現場執法人員信息，認真核對須簽署的文書內容並索要備份，留存必要證據，同時及時聯繫中國駐美使領館尋求協助。事後可通過其主管部門美國海關及邊境保衛局（CBP）官方網站進行投訴。如遇入境受阻，可嘗試與執法人員協商申請中止入境，如獲准可避免留下被拒絕入境及遣返記錄。

近年來，特別是2020年以來，美國對入境的中國留學生採取更嚴格的審查措施，主要包括：盤查和長時間詢問學術背景與研究細節，針對理工科、醫學、生物等領域的學生，更會詳細詢問研究內容、實驗室情況、導師背景等。

此外，還會詢問個人與家庭背景，例如是否為中共黨員、家庭成員任職情況、是否與軍方有關聯等，以及留學資金來源，對於獲得政府獎學金的學生則會追問其與政府的關係。

另也不時傳出中國留學生入境美國時被頻繁要求解鎖手機、電腦，檢查社交媒體內容、微信聊天記錄、電子郵件等。

對此中國外交部及駐美使領館已多次向美國政府提出嚴正交涉，敦促美方停止針對中國留學生的選擇性、歧視性執法行為。大陸外交部發言人更多次在公開場合譴責美方做法是「政治迫害」和「赤裸裸的霸凌行為」，指稱美國此舉嚴重破壞了中美之間正常的人文和教育交流。