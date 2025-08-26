「避免中國主導歷史認識」 日本籲各國審慎考慮是否參加抗戰勝利活動

日本媒體報導，日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國大陸抗戰勝利紀念活動。

日本共同社廿四日引述多名日本外交消息人士稱，中國大陸將於九月三日在北京天舉行抗戰勝利八十周年紀念和閱兵儀式，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表談話。日本政府已通過外交管道，呼籲歐洲和亞洲各國審慎考慮是否參加，以避免中國主導的歷史認識在國際社會擴大傳播。

在上述活動前，上海合作組織峰會將於八月卅一日至九月一日在天津舉行。俄羅斯總統普亭預計將在參加天津峰會後，前往北京出席紀念活動和閱兵式。

中方已廣邀各國領導人和國際組織負責人出席上述活動。共同社引述消息人士透露，日本透過駐外大使館，向歐亞各國說明中國這次活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，呼籲各國首腦審慎考慮是否參加。

九三閱兵進入倒數，北京市公安局治安管理總隊指出，為確保有關飛行活動的安全，自八月廿九日零時至九月三日，將大興、順義、房山、平谷、懷柔、密雲、延慶等七個行政區域增設為淨空限制區。