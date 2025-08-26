聽新聞
「避免中國主導歷史認識」 日本籲各國審慎考慮是否參加抗戰勝利活動

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國抗戰勝利紀念活動。圖為解放軍聯合軍樂團早前為9月3日閱兵式進行訓練。 （中新社）
日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國抗戰勝利紀念活動。圖為解放軍聯合軍樂團早前為9月3日閱兵式進行訓練。 （中新社）

日本媒體報導，日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國大陸抗戰勝利紀念活動。

日本共同社廿四日引述多名日本外交消息人士稱，中國大陸將於九月三日在北京天舉行抗戰勝利八十周年紀念和閱兵儀式，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表談話。日本政府已通過外交管道，呼籲歐洲和亞洲各國審慎考慮是否參加，以避免中國主導的歷史認識在國際社會擴大傳播。

在上述活動前，上海合作組織峰會將於八月卅一日至九月一日在天津舉行。俄羅斯總統普亭預計將在參加天津峰會後，前往北京出席紀念活動和閱兵式

中方已廣邀各國領導人和國際組織負責人出席上述活動。共同社引述消息人士透露，日本透過駐外大使館，向歐亞各國說明中國這次活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，呼籲各國首腦審慎考慮是否參加。

九三閱兵進入倒數，北京市公安局治安管理總隊指出，為確保有關飛行活動的安全，自八月廿九日零時至九月三日，將大興、順義、房山、平谷、懷柔、密雲、延慶等七個行政區域增設為淨空限制區。

相關新聞

在共同歷史際遇中 趙世通：兩岸青年應堅決反對台獨和外部勢力的干擾破壞

2025海峽兩岸青年匯活動近日在上海登場，25日晚間於上海兒童藝術劇場舉行2025海峽兩岸青年匯主題展演活動「兩岸同夢 ...

南韓總統特使訪中會見王毅 邀習近平出席APEC峰會

韓國外交部25日表示，前國會議長朴炳錫率領總統特使團周日（8月24日）在北京同中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會晤，並向中方轉交韓國總統李在明致中國國家主席習近平的親筆信。

大陸漁船撞我漁船！中國海警與台灣海巡對峙一夜 陸船掏2萬元言和

澎湖籍漁船「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡署獲報後，發現...

回應越南南沙填土造島 陸外交部：堅決反對非法侵佔

美國智庫近日指出，越南在主權受爭議的南中國海顯著擴大填海造陸工程後，大陸外交部周一回應相關提問時稱，南沙群島是中國的固有...

黎智英國安案續審 辯方強調媒體應享更大自由

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的港區國安法案，今天繼續進行結案陳詞，代表黎智英的辯方資深大律師在庭上強調，媒體應該享有更...

