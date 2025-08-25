在共同歷史際遇中 趙世通：兩岸青年應堅決反對台獨和外部勢力的干擾破壞

2025海峽兩岸青年匯活動近日在上海登場，25日晚間於上海兒童藝術劇場舉行2025海峽兩岸青年匯主題展演活動「兩岸同夢 心光同輝」，大陸國台辦副主任趙世通出席致詞時表示，兩岸青年應在共同歷史際遇中，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨和外部勢力的干擾破壞。

趙世通25日致詞時提出三點，

上海市政府副秘書長劉平表示，上海是台企台商最集中，台灣同胞聚集最多的地區之一，去年經上海口岸入境的台胞超過一百萬人次，兩萬多家台資企業在上海落地發展，很多台灣年輕人活躍在上海，各行各業為上海的城市發展做出重要貢獻。上海每年舉辦數百場滬台交流活動，還打造一系列滬台青實習就業項目和平台，將繼續深入落實好各項惠台、惠企、惠青政策。