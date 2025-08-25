在共同歷史際遇中 趙世通：兩岸青年應堅決反對台獨和外部勢力的干擾破壞
2025海峽兩岸青年匯活動近日在上海登場，25日晚間於上海兒童藝術劇場舉行2025海峽兩岸青年匯主題展演活動「兩岸同夢 心光同輝」，大陸國台辦副主任趙世通出席致詞時表示，兩岸青年應在共同歷史際遇中，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨和外部勢力的干擾破壞。
趙世通25日致詞時提出三點，
一是要堅守民族大義，維護祖國統一。台獨分裂行徑違逆民族大義、危害同胞福祉，是兩岸關係緊張動盪根源，也將給島內同胞帶來深度災難。他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，也是台灣光復八十周年，兩岸青年應在共同歷史際遇中，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨和外部勢力的干擾破壞，攜手推動兩岸關係和平發展。
二是要勇擔時代大任，攜手共促兩岸交流合作。祖國大陸的繁榮昌盛被廣大台胞、特別是青年發展提供巨大機遇和廣闊空間。將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。
三是要認清歷史大勢，積極投身民族復興偉業。實現中華民族偉大復興，已經進入了不可逆轉的歷史進程，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決，無論台海形勢如何風雲變幻，祖國統一的歷史車輪滾滾向前，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。
上海市政府副秘書長劉平表示，上海是台企台商最集中，台灣同胞聚集最多的地區之一，去年經上海口岸入境的台胞超過一百萬人次，兩萬多家台資企業在上海落地發展，很多台灣年輕人活躍在上海，各行各業為上海的城市發展做出重要貢獻。上海每年舉辦數百場滬台交流活動，還打造一系列滬台青實習就業項目和平台，將繼續深入落實好各項惠台、惠企、惠青政策。
馬英九文教基金會執行長蕭旭岑表示，在兩岸相對比較嚴峻的時節，能來到上海共同推動兩岸青年交流，為兩岸民間注入一股活水，感到非常的榮幸跟高興，「我很瞭解台灣人，絕大多數的台灣人都是非常認同兩岸繼續交流，對大陸同胞都是發自內心的歡迎」，「兩岸同胞的情誼是任何力量無法阻礙的。」
