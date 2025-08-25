聽新聞
大陸漁船撞我漁船！中國海警與台灣海巡對峙一夜 陸船掏2萬元言和
澎湖籍漁船「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡署獲報後，發現中國大陸海警船也趕往現場，隨即派安平艦及巡防艇馳援，雙方對峙至今晨，最後大陸漁船願付2萬元和解，「順海發2號」同意後握手言和。
海巡署艦隊分署指出，「順海發2號」疑遭大陸漁船「閩○漁62206號」碰撞，案發後兩船停留現場，但根據雷達情資，發現中國大陸海警船也航向事發海域，便指派安平艦及澎湖海巡隊10038艇前往處置。
今（25）日清晨5時許，安平艦及10038艇相繼抵達事發海域，現場發現中國大陸海警船「2204」距離事發海域僅0.5浬，隨即採一艦一艇方式雙重戒護，並與「順」船通聯，確認船上人員與船舶均安全無立即危險後，展開行政調查及蒐證。
經查證，肇事陸船為「閩○漁62206號」漁船，事發後停留於現場海域未離開，我方海巡艦艇主動與海警船「2204」通聯，明確要求不得靠近干擾我方船舶，雙方針對各自船舶溝通並提供協助。
最終於清晨7時許，兩造船舶達成和解共識，由「閩」船以台幣2萬元賠償「順」船損失，「順」船同意後，兩船各自離開事發海域，握手言和解決衝突。
