南韓總統特使訪中會見王毅 邀習近平出席APEC峰會

德國之聲／ 德國之聲
大陸外交部長王毅（右）24日與南韓總統特使朴炳錫（左）會面時強調，大陸對韓政策保持穩定性和連續性，並呼籲妥處敏感問題。（新華社）
韓國外交部25日表示，前國會議長朴炳錫率領總統特使團周日（8月24日）在北京同中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會晤，並向中方轉交韓國總統李在明致中國國家主席習近平的親筆信。

朴炳錫向王毅表示，韓國希望讓近年來緊張的韓中關係正常化，並同意加強經濟合作。中國是韓國最重要的貿易伙伴之一。

韓聯社報導稱，雙方一致認為，有必要推動韓中戰略合作伙伴關係發展，更好造福兩國民眾，並商定在人文交流、經濟合作、供應鏈等領域取得能讓兩國民眾切實感受到的合作成果。

韓國代表團表示，首爾新政府將持續發展韓美同盟的同時，以國家利益和實用主義外交為中心推動「韓中戰略合作伙伴關係」成熟發展。

「改善國民感情」

據中國外交部發布的新聞稿，王毅表示，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應恪守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動中韓關係沿著正確軌道行穩致遠。

韓國特使團還邀請中國國家主席習近平訪韓出席在韓國慶州舉行的亞太經合組織APEC峰會。

韓方還表示，將堅決應對朝鮮核導挑釁的同時，努力緩解韓朝軍事緊張並建立互信，重啟與朝鮮對話交流，從而開闢韓半島和平共處之路，並呼籲中方繼續在解決朝鮮問題及半島和平問題上發揮建設性作用。王毅就此表示，中方在半島問題上的基本立場沒有變化，願與韓國新政府就此保持合作。

韓美啟動軍演 朝鮮反應「克制」？

此外，韓國特使團還強調兩國應在涉黃海問題等事宜尊重彼此關切，並呼籲中方關注在華韓國公民的安全，以及在華抗日獨立運動遺址保護問題。

韓國代表團當天還與中國商務部部長王文濤會晤，探討雙邊經濟合作事宜。26日，特使團將與中國國家副主席韓正和全國人大常委會委員長趙樂際會面。

2017年因韓國部署美國薩德導彈防禦系統，引發北京的強烈反對，導致中韓關係迅速冷卻。2017年時任總統文在寅訪問中國以後，兩國關係開始趨於緩和。

但2023年，韓國上任總統尹錫悅對台灣問題的言論引起北京不滿，兩國關係再度蒙上陰影。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

王毅 習近平 李在明

