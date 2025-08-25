中國侵擾台灣海域近百次 海巡籲停止破壞區域和平

中央社／ 金門縣25日電

中國海警船昨天2度襲擾金門水域遭驅離，海巡署金馬澎分署今天再於金門周邊海域偵獲4艘中國海警船並驅離。海巡署統計，中國去年至今侵擾達91次，呼籲中國停止破壞區域和平。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿說明，中國海警繼昨天2度侵擾金門水域後，今天上午9時30分「14608」、「14527」、「14603」及「14515」 4艘中國海警船再次編隊自大帽山西南方航入金門水域，未開啟船舶自動識別系統，以縱隊方式往東航行。經海巡署預置巡防艇趨前對應，4艘中國海警船於上午11時30分許遭驅離出限制水域。

金馬澎分署表示，相同4艘中國海警船下午3時許又襲擾金門水域，海巡署巡防艇立即近迫對應，並透過中、英文無線電廣播，要求中國海警船轉向航離。中國海警船於下午5時許，在巡防艇併航監控下，遭強勢驅離出金門限制水域。

金馬澎分署指出，中國海警船侵擾行為不止，不斷以灰色地帶手段騷擾台灣海域，去年至今總計侵擾金門及馬祖等外離島海域達91次。海巡署嚴正呼籲中國海警停止破壞區域和平穩定，避免引發兩岸民眾反感。

金馬澎分署表示，分署及第十二巡防區持續全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，掌握及監控中國海警船動態，並秉持堅定執法立場周全應對，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

