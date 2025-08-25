澎湖漁船遭中國漁船擦撞 海巡迅速戒護返航

澎湖籍漁船於七美西南方海域作業時，疑遭中國籍漁船擦撞，船隻一度失去動力，所幸船上4名船員均未受傷，由安平艦及澎湖海巡艇戒護返航。

海巡署艦隊分署表示，昨天深夜11時許接獲海巡署通報，澎湖籍「順海發2號」漁船於七美西南方海域46浬作業時，疑遭中國籍船舶擦撞，船上有1名台籍船長及3名印尼籍船員。安平艦及澎湖海巡隊10038艇隨即馳往處置，中國海警船也航向事發海域。

安平艦及10038艇今天清晨5時許抵達事發海域，發現中國海警船「2204」距離事發海域僅0.5浬，隨即採一艦一艇雙重戒護方式，並與「順海發2號」通聯，確認船員及船舶安全無立即危險後，展開行政調查及蒐證。

肇事中國籍「閩」字號62206號漁船事後未駛離，仍停留現場海域。海巡艦艇主動與中國海警船「2204」通聯，明確要求不得靠近干擾我方船舶。雙方針對各自船舶溝通並提供協助，最後達成和解共識，由「閩」船賠償新台幣2萬元作為「順」船損失。

艦隊分署呼籲，漁民如在海上遇有緊急狀況，請立即撥打「118」海巡免付費專線，分署將秉持「海上不缺席、守護不間斷」的信念，第一時間調派艦艇前往協處，確保國人生命財產安全，維護我國漁民安心作業環境。