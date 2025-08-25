澎湖漁船遭中國漁船擦撞 海巡迅速戒護返航

中央社／ 澎湖縣25日電

澎湖籍漁船於七美西南方海域作業時，疑遭中國籍漁船擦撞，船隻一度失去動力，所幸船上4名船員均未受傷，由安平艦及澎湖海巡艇戒護返航。

海巡署艦隊分署表示，昨天深夜11時許接獲海巡署通報，澎湖籍「順海發2號」漁船於七美西南方海域46浬作業時，疑遭中國籍船舶擦撞，船上有1名台籍船長及3名印尼籍船員。安平艦及澎湖海巡隊10038艇隨即馳往處置，中國海警船也航向事發海域。

安平艦及10038艇今天清晨5時許抵達事發海域，發現中國海警船「2204」距離事發海域僅0.5浬，隨即採一艦一艇雙重戒護方式，並與「順海發2號」通聯，確認船員及船舶安全無立即危險後，展開行政調查及蒐證。

肇事中國籍「閩」字號62206號漁船事後未駛離，仍停留現場海域。海巡艦艇主動與中國海警船「2204」通聯，明確要求不得靠近干擾我方船舶。雙方針對各自船舶溝通並提供協助，最後達成和解共識，由「閩」船賠償新台幣2萬元作為「順」船損失。

艦隊分署呼籲，漁民如在海上遇有緊急狀況，請立即撥打「118」海巡免付費專線，分署將秉持「海上不缺席、守護不間斷」的信念，第一時間調派艦艇前往協處，確保國人生命財產安全，維護我國漁民安心作業環境。

澎湖 海巡署

延伸閱讀

海巡金馬澎分署前勤指中心主任淪為共諜 檢方起訴求處重刑

中國海警船上下午兩度襲擾金門水域 海巡併航驅離

澎湖觀光新亮點！民航局砸近6億 重新打造七美、望安機場

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

相關新聞

在共同歷史際遇中 趙世通：兩岸青年應堅決反對台獨和外部勢力的干擾破壞

2025海峽兩岸青年匯活動近日在上海登場，25日晚間於上海兒童藝術劇場舉行2025海峽兩岸青年匯主題展演活動「兩岸同夢 ...

南韓總統特使訪中會見王毅 邀習近平出席APEC峰會

韓國外交部25日表示，前國會議長朴炳錫率領總統特使團周日（8月24日）在北京同中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會晤，並向中方轉交韓國總統李在明致中國國家主席習近平的親筆信。

大陸漁船撞我漁船！中國海警與台灣海巡對峙一夜 陸船掏2萬元言和

澎湖籍漁船「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡署獲報後，發現...

回應越南南沙填土造島 陸外交部：堅決反對非法侵佔

美國智庫近日指出，越南在主權受爭議的南中國海顯著擴大填海造陸工程後，大陸外交部周一回應相關提問時稱，南沙群島是中國的固有...

黎智英國安案續審 辯方強調媒體應享更大自由

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的港區國安法案，今天繼續進行結案陳詞，代表黎智英的辯方資深大律師在庭上強調，媒體應該享有更...

陸發布報告 批美式航行自由無國際法基礎

中國大陸自然資源部發布中英雙語報告，批評美式航行自由缺乏國際法基礎，並涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。