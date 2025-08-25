回應越南南沙填土造島 陸外交部：堅決反對非法侵佔

美國智庫近日指出，越南在主權受爭議的南中國海顯著擴大填海造陸工程後，大陸外交部周一回應相關提問時稱，南沙群島是中國的固有領土，堅決反對有關國家在非法侵佔的島礁上開展建設活動。

大陸外交部發言人郭嘉昆25日主持例行記者會，他在回應媒體相關提問時表示，南沙群島是中國的固有領土，中國堅決反對有關國家在非法侵佔的島礁上開展建設活動，將採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益。

據路透報導，美國戰略與國際研究中心屬下的「亞洲海事透明倡議」本月22日發布的報告稱，近期衛星影像顯示，今年以來，越南將填海造陸工程擴大到八個島礁。這八處不在越南2021年啟動的新一輪填海工程範圍內。

其中，越南在六門礁（Alison Reef）、鬼喊礁（Collins Reef）、東礁（East Reef）、瓊礁（Landsdowne Reef）和舶蘭礁（Petley Reefs）開展了挖泥和填海工程。這意味著越南在斯普拉特利群島（中國稱南沙群島，越南稱長沙群島）佔據的21個島礁皆已擴建，有人造陸地，四年前它們大多數僅有碉堡設施。

先前已建有中型人工島的安波沙洲（Amboyna Cay）、染青沙洲（Grierson Reef）、西礁（West Reef）則開啟擴建工程。

報告指出，「截至2025年3月，越南在南沙群島新造陸地面積大約相等於中國造地面積的70%。隨著越南在八個新島礁開展填海工程，越南的造陸規模幾乎肯定可以趕上或可能超越中國。」

中國向來主張擁有幾乎整個南中國海的主權，對南中國海也提出部分主權聲索的國家除了越南，還有菲律賓、汶萊以及馬來西亞等國。