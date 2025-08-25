快訊

黎智英國安案續審 辯方強調媒體應享更大自由

中央社／ 香港25日電
壹傳媒創辦人黎智英國安案。(新華社)
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的港區國安法案，今天繼續進行結案陳詞，代表黎智英的辯方資深大律師在庭上強調，媒體應該享有更大自由度

這起案件已踏入第153天審訊，近日由高等法院借用西九龍裁判法院進行結案陳詞。

綜合本地媒體的報導，辯方資深大律師今天在庭上表示，控方指控黎智英在蘋果日報發布了161篇煽動文章，部分內容將人權議題與貿易掛鉤，但這不應該被視為危害國家安全，因為媒體作為監督者，在傳播訊息方面應享有更大自由度，媒體監督的角色對民主社會至關重要。

但法官表示，判斷內容是否具煽動意圖，必須從整體語境出發，需要嚴格區分內容性質屬於「倡導」抑或「建議」。

黎智英與蘋果日報3家相關公司，被控串謀勾結外國勢力，以及發布煽動刊物等罪。

律師 黎智英 自由度

相關新聞

央視將福建艦與侵華日本旗艦並談 引發猜想

央視在九三閱兵前夕發布影片介紹共軍第三艘航艦「福建艦」，並將其與日本侵華時的旗艦「出雲號」做對照，引起外界猜想，福建艦是...

陸發布報告 批美式航行自由無國際法基礎

中國大陸自然資源部發布中英雙語報告，批評美式航行自由缺乏國際法基礎，並涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序。

回應越南南沙填土造島 陸外交部：堅決反對非法侵佔

美國智庫近日指出，越南在主權受爭議的南中國海顯著擴大填海造陸工程後，大陸外交部周一回應相關提問時稱，南沙群島是中國的固有...

黎智英國安案續審 辯方強調媒體應享更大自由

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的港區國安法案，今天繼續進行結案陳詞，代表黎智英的辯方資深大律師在庭上強調，媒體應該享有更...

北京閱兵完成最終彩排 殲20A、殲20S、殲35都現身

中國23日晚間完成93閱兵第三次、也是活動前最後一次彩排，據央視昨釋出彩排畫面，場面相當浩大，可見鳴響禮炮、徒步方隊、裝...

九三閱兵儀仗方隊打頭陣 男隊員平均23歲、身高186.5

九三大閱兵舉辦在即，作為每次分列式上第一個出場的「排頭兵」，儀仗方隊被譽為解放軍的「名片」；這次抗戰勝利閱兵，儀仗方隊將...

