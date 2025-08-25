聽新聞
0:00 / 0:00
黎智英國安案續審 辯方強調媒體應享更大自由
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的港區國安法案，今天繼續進行結案陳詞，代表黎智英的辯方資深大律師在庭上強調，媒體應該享有更大自由度。
這起案件已踏入第153天審訊，近日由高等法院借用西九龍裁判法院進行結案陳詞。
綜合本地媒體的報導，辯方資深大律師今天在庭上表示，控方指控黎智英在蘋果日報發布了161篇煽動文章，部分內容將人權議題與貿易掛鉤，但這不應該被視為危害國家安全，因為媒體作為監督者，在傳播訊息方面應享有更大自由度，媒體監督的角色對民主社會至關重要。
但法官表示，判斷內容是否具煽動意圖，必須從整體語境出發，需要嚴格區分內容性質屬於「倡導」抑或「建議」。
黎智英與蘋果日報3家相關公司，被控串謀勾結外國勢力，以及發布煽動刊物等罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言