黎智英國安案續審 辯方強調媒體應享更大自由

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的港區國安法案，今天繼續進行結案陳詞，代表黎智英的辯方資深大律師在庭上強調，媒體應該享有更大自由度。

這起案件已踏入第153天審訊，近日由高等法院借用西九龍裁判法院進行結案陳詞。

綜合本地媒體的報導，辯方資深大律師今天在庭上表示，控方指控黎智英在蘋果日報發布了161篇煽動文章，部分內容將人權議題與貿易掛鉤，但這不應該被視為危害國家安全，因為媒體作為監督者，在傳播訊息方面應享有更大自由度，媒體監督的角色對民主社會至關重要。

但法官表示，判斷內容是否具煽動意圖，必須從整體語境出發，需要嚴格區分內容性質屬於「倡導」抑或「建議」。

黎智英與蘋果日報3家相關公司，被控串謀勾結外國勢力，以及發布煽動刊物等罪。