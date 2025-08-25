快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

聽新聞
0:00 / 0:00

陸發布報告 批美式航行自由無國際法基礎

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸自然資源部發布中英雙語報告，批評美式航行自由缺乏國際法基礎。突圍2025年7月1日美國海軍「華盛頓號」航空母艦戰鬥群渡過巴士海峽，進入了南海的海域，次日甚至逼近到黃岩島東北海岸。（圖／取自中共南部戰區網站）
大陸自然資源部發布中英雙語報告，批評美式航行自由缺乏國際法基礎。突圍2025年7月1日美國海軍「華盛頓號」航空母艦戰鬥群渡過巴士海峽，進入了南海的海域，次日甚至逼近到黃岩島東北海岸。（圖／取自中共南部戰區網站）

中國大陸自然資源部發布中英雙語報告，批評美式航行自由缺乏國際法基礎，並涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序。

據央視新聞報導，中國自然資源部海洋發展戰略研究所25日發布《美式「航行自由」法律評估報告》中英文版，對美國「航行自由」相關主張和實踐是否符合國際條約和一般國際法、是否具備法律基礎進行評估。

報告指，美式航行自由包含大量美國自創概念、自設標準的所謂習慣國際法，與國際法和許多國家的實踐相悖。美國藉助這些主張和行動，極盡所能壓縮其他國家的合法權益，擴大其權利和自由，以獲取不受法律約束的自由。

報告稱，美式航行自由缺乏國際法基礎，也嚴重扭曲了國際法的解釋與發展，延續「炮艦外交」的強權邏輯，體現了美國使用軍事力量對他國施壓的慣常做法。美式航行自由服務於美國的國家利益及其地緣政治戰略，涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序，體現出鮮明的不法性、無理性和雙重標準。

美國 國際法 法律約束

延伸閱讀

台積電出招了！2奈米晶片廠移除陸製設備 配合美擬推晶片設備法

造船業MASGA 躍美韓貿易談判桌

良14世上台首任命的美國主教 范明強是越南難民兒童出身

威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

相關新聞

央視將福建艦與侵華日本旗艦並談 引發猜想

央視在九三閱兵前夕發布影片介紹共軍第三艘航艦「福建艦」，並將其與日本侵華時的旗艦「出雲號」做對照，引起外界猜想，福建艦是...

陸發布報告 批美式航行自由無國際法基礎

中國大陸自然資源部發布中英雙語報告，批評美式航行自由缺乏國際法基礎，並涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序。

回應越南南沙填土造島 陸外交部：堅決反對非法侵佔

美國智庫近日指出，越南在主權受爭議的南中國海顯著擴大填海造陸工程後，大陸外交部周一回應相關提問時稱，南沙群島是中國的固有...

黎智英國安案續審 辯方強調媒體應享更大自由

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的港區國安法案，今天繼續進行結案陳詞，代表黎智英的辯方資深大律師在庭上強調，媒體應該享有更...

北京閱兵完成最終彩排 殲20A、殲20S、殲35都現身

中國23日晚間完成93閱兵第三次、也是活動前最後一次彩排，據央視昨釋出彩排畫面，場面相當浩大，可見鳴響禮炮、徒步方隊、裝...

九三閱兵儀仗方隊打頭陣 男隊員平均23歲、身高186.5

九三大閱兵舉辦在即，作為每次分列式上第一個出場的「排頭兵」，儀仗方隊被譽為解放軍的「名片」；這次抗戰勝利閱兵，儀仗方隊將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。