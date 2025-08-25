聽新聞
陸發布報告 批美式航行自由無國際法基礎
中國大陸自然資源部發布中英雙語報告，批評美式航行自由缺乏國際法基礎，並涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序。
據央視新聞報導，中國自然資源部海洋發展戰略研究所25日發布《美式「航行自由」法律評估報告》中英文版，對美國「航行自由」相關主張和實踐是否符合國際條約和一般國際法、是否具備法律基礎進行評估。
報告指，美式航行自由包含大量美國自創概念、自設標準的所謂習慣國際法，與國際法和許多國家的實踐相悖。美國藉助這些主張和行動，極盡所能壓縮其他國家的合法權益，擴大其權利和自由，以獲取不受法律約束的自由。
報告稱，美式航行自由缺乏國際法基礎，也嚴重扭曲了國際法的解釋與發展，延續「炮艦外交」的強權邏輯，體現了美國使用軍事力量對他國施壓的慣常做法。美式航行自由服務於美國的國家利益及其地緣政治戰略，涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序，體現出鮮明的不法性、無理性和雙重標準。
