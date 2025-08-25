央視將福建艦與侵華日本旗艦並談 引發猜想

央視在九三閱兵前夕發布影片介紹共軍第三艘航艦「福建艦」，並將其與日本侵華時的旗艦「出雲號」做對照，引起外界猜想，福建艦是否會在抗戰紀念日入列。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，央視軍事近期發布多條有關抗日紀念的影片，其中23日的影片集中介紹「福建艦」，片中以「同一片水域，88年前侵華日軍旗艦遊弋，88年後福建艦為入列作準備」為題，介紹上海江南長興造船廠作開場，講述福建艦正為入列進行準備。。

之後，影片便回顧1937年同一季節，侵華日軍以裝甲巡洋艦「出雲號」作旗艦，在上海同一片水域游弋，炮口指向上海市區。當時的中國空軍則駕駛較落後的戰機不斷俯衝攻擊，令「出雲號」尾部受創；甚至有潛水員帶著水雷在水下偷襲，也造成出雲號重創。

大陸海軍史專家陳悅表示，購買出雲號的錢來自清廷與日本簽訂《馬關條約》下被掠奪的戰爭賠款，「它彷彿成了日本侵華的一種象徵。」

央視這則影片將中國自建的最新航艦福建艦與侵華日軍的「出雲號」連結介紹，令大陸網友猜測，福建艦可能會在9月3日紀念抗戰勝利80周年的日子入列。當天，北京天安門廣場將舉行大閱兵。

也有大陸網友估計，9月3日太倉促，福建艦可能在9月另一重要抗日紀念日子，「918」當天才入列。