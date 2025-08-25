因應九三閱兵 北京新增7區29日起為淨空限制區

快訊

中央社／ 台北25日電

中國九三閱兵進入倒數計時，根據央視新聞，北京新增大興、順義等7個區域為淨空限制區。在淨空限制區內，禁止升放未經批准的無人機、穿越機以及氣球等影響飛行安全的物體。

央視新聞引據北京市公安局治安管理總隊消息，為確保中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動有關飛行活動的安全，自2025年8月29日零時起至2025年9月3日24時止，將大興、順義、房山、平谷、懷柔、密雲、延慶等7個區的行政區域增設為淨空限制區。

這一通告是根據相關法律法規，北京市政府決定，在「北京市人民政府關於在本市部分行政區域內禁止放飛、升放影響飛行安全的鳥類動物和其他物體的通告」，將東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、昌平、門頭溝等9個區的行政區域設置為淨空限制區的基礎上，做出上述決定。

此前東城等9區從7月15日即宣布，從7月16日至9月3日增設「淨空限制區」。

在增設的淨空限制區內，禁止升放一切未經批准的無人機、穿越機以及風箏、氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

此外，據北京日報報導，天安門地區管理委員會也發布通告，為確保「專項活動」順利安全，天安門廣場9月1日至3日暫停開放，9月4日適時恢復開放。北京故宮博物院也發布通告表示，為配合天安門地區活動安排，將於8月31日至9月4日臨時閉館，9月5日正常開放。

今年是中國抗日戰爭勝利80週年，中國大陸日前宣布，9月3日上午，將以中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委名義，在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，包括檢閱部隊，中共中央總書記習近平屆時將發表講話。

