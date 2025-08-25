快訊

為了這事 北京增設大興等7區29日起為淨空限制區

聯合報／ 大陸中心／即時報導
為了9月3日大閱兵等慶祝抗日戰爭勝利80周年系列活動，北京維安工作近日進一步升級，天安門廣場9月1日至3日也將暫停開放。（美聯社）
北京市政府宣布，為確保中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動有關飛行活動的安全，8月29日零時起至9月3日24時止，將大興、順義、房山、平谷、懷柔、密雲、延慶等七個行政區域增設為「淨空限制區」，區內禁止升放一切未經批准的無人機、穿越機以及風箏、氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

這份通告稱，這是在東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、昌平、門頭溝等九個行政區域設置為淨空限制區的基礎上，增設的淨空限制區。

此外，據北京日報報導，天安門地區管理委員會也發布通告，為確保「專項活動」順利安全，天安門廣場9月1日至3日暫停開放，9月4日適時恢復開放。

今年是中國抗日戰爭勝利80周年，中國大陸日前宣布，9月3日上午，將以中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委名義，在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊，中共中央總書記習近平屆時將發表重要講話。

9月3日中午，還將在北京舉行招待會，習近平也會發表重要講話。9月3日晚，將在北京舉行文藝晚會，中共黨和國家領導人將出席。

相關新聞

北京閱兵完成最終彩排 殲20A、殲20S、殲35都現身

中國23日晚間完成93閱兵第三次、也是活動前最後一次彩排，據央視昨釋出彩排畫面，場面相當浩大，可見鳴響禮炮、徒步方隊、裝...

九三閱兵儀仗方隊打頭陣 男隊員平均23歲、身高186.5

九三大閱兵舉辦在即，作為每次分列式上第一個出場的「排頭兵」，儀仗方隊被譽為解放軍的「名片」；這次抗戰勝利閱兵，儀仗方隊將...

南韓特使團抵北京見王毅 轉交總統李在明親筆信

南韓總統李在明上任後中韓關係轉向緩和。南韓總統特使團24日啟程赴中國訪問，24日在北京會晤中國外交部長王毅，並轉交南韓總...

「反日色彩濃」 日本政府遊說各國：不要參加北京閱兵

日本共同社引述多名外交消息人士24日透露，對於北京9月3日將舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動以及閱兵儀式，日本政府透過...

為了這事 北京增設大興等7區29日起為淨空限制區

北京市政府宣布，為確保中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動有關飛行活動的安全，8月29日零時起至9月3...

大九學堂台生參觀四行倉庫：向保家衛國軍人獻上最高敬意

近日，在馬英九基金會的招募下，來自台灣的「大九學堂」學生團在上海進行為期七天的參訪，學生團由28位來自台灣各大學不同專業...

