為了這事 北京增設大興等7區29日起為淨空限制區

北京市政府宣布，為確保中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動有關飛行活動的安全，8月29日零時起至9月3日24時止，將大興、順義、房山、平谷、懷柔、密雲、延慶等七個行政區域增設為「淨空限制區」，區內禁止升放一切未經批准的無人機、穿越機以及風箏、氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

這份通告稱，這是在東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、昌平、門頭溝等九個行政區域設置為淨空限制區的基礎上，增設的淨空限制區。

此外，據北京日報報導，天安門地區管理委員會也發布通告，為確保「專項活動」順利安全，天安門廣場9月1日至3日暫停開放，9月4日適時恢復開放。

今年是中國抗日戰爭勝利80周年，中國大陸日前宣布，9月3日上午，將以中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委名義，在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊，中共中央總書記習近平屆時將發表重要講話。

9月3日中午，還將在北京舉行招待會，習近平也會發表重要講話。9月3日晚，將在北京舉行文藝晚會，中共黨和國家領導人將出席。