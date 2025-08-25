快訊

大九學堂台生參觀四行倉庫：向保家衛國軍人獻上最高敬意

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大九學堂學生團參觀上海四行倉庫抗戰紀念館。（圖／取自澎湃新聞）
近日，在馬英九基金會的招募下，來自台灣的「大九學堂」學生團在上海進行為期七天的參訪，學生團由28位來自台灣各大學不同專業的學生組成。 8月24日上午，「大九學堂」學生團走進四行倉庫抗戰紀念館。

據澎湃新聞報導，參觀結束後，大九學堂學生團學生代表柯同學表示，即使如今身處和平年代，透過四行倉庫戰爭牆的滿目瘡痍，還是彷彿身臨其境，可以感受到戰爭的殘酷。柯同學說：「今年是抗戰勝利80周年，我覺得我們應該要銘記歷史、緬懷先烈、珍惜和平，透過理性地交流與對話，為我們的下一代營造一個和平且穩定的未來。」

報導稱，當紙面上的歷史能夠真切地呈現在眼前，黃同學也非常感動，「八百壯士」抱著手榴彈跳下去和敵人同歸於盡的畫面給他很大衝擊。幾天前初到上海時，學生團還一起觀賞了電影《南京照相館》。他說：「對於這些為國奉獻、保家衛國的軍人，我們必須獻上最高的敬意。」今年正值抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。黃同學表示兩岸人民共同紀念是非常好的事，也能更好地發揚民族精神。

談起過去幾天行程，柯同學最喜歡的是東方明珠，從高處看「彷彿把整個上海盡收眼底，非常壯觀」。儘管第一次來到上海，她也感受到上海一方面很有歷史文化底蘊，另一方面也是國際化的繁華大都市，兩點結合得非常好。黃同學同樣為這座城市古代和現代並存的氣質所吸引，作為一名藥學相關專業的學生，他時不時還會走進路邊的藥房，看看裡面的人參、茯苓。

當被問到是否還有想去的大陸城市時，兩位同學不約而同地提到了「地方特色」，希望在繁華都市以外，去四川、雲南、新疆、西藏等地看更多風景。

大九學堂學生團還將在上海觀賞中華藝術宮「中國白．德化瓷上海藝術大展」和多媒體版《清明上河圖》，參觀東方明珠、豫園、上海中心、徐家匯書院、模速空間、西岸夢中心、朱家角古鎮等上海知名地標。

抗日戰爭 馬英九基金會

