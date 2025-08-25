北京香山論壇9月17日登場 邀百餘國軍方與智庫與會

第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日在北京國際會議中心舉行。論壇將邀請100多個國家的防務部門和軍隊領導、智庫、專家學者等對話交流。

據悉，本屆論壇主題是「共護國際秩序，共促和平發展」，將邀請100多個國家的防務部門和軍隊領導、國際組織和智庫、院校負責人及知名專家學者對話交流。

北京香山論壇創辦於2006年，簡稱「香山論壇」，由隸屬中共解放軍的中國軍事科學學會主辦。起初是討論亞太地區安全「純二軌」對話平台，每2年舉辦一次；2014年起升級為「一軌半」，邀請國家國防軍事領導人、國際組織代表、學者等與會，改為每年舉行。

去年香山論壇以「共築和平、共享未來」為主題，邀請90餘國、國際組織官方代表團的500多名代表出席。