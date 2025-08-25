王毅籲中韓恪守建交初心 拓展共同利益

大陸外交部長王毅24日與南韓總統特使樸炳錫會面時強調，中國對韓政策保持穩定性和連續性，並呼籲中韓雙方恪守建交初心、拓展共同利益、妥處敏感問題。

大陸外交部在官網公布，王毅24日在北京會見樸炳錫時說，8月24日是中韓建交33周年紀念日，兩國關係正處於改善發展的重要時期。中國始終重視中韓關係。

王毅說，睦鄰友好、求同存異、拓展合作是正確的選擇。中國對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應恪守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動中韓關係沿著正確軌道行穩致遠。

他也說，中韓應攜手維護國際自由貿易體系，共同反對貿易保護主義，要踐行多邊主義理念，加強在聯合國等框架內的溝通協調，有效應對地區乃至全球性挑戰。

韓聯社報導，樸炳錫率領總統特使團與王毅會面，並轉交南韓總統李在明的親筆信。雙方就推動韓中戰略合作伙伴關係等交換意見。

樸炳錫說，韓國新政府高度重視韓中關係，希望藉此次訪華共同推動近年受挫的韓中關係重回正軌。

他也說，李在明期待打造切實惠及兩國民眾的戰略合作伙伴關係，並再次邀請大陸國家主席習近平出席10月在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。

韓聯社也報導，雙方還互致問候，王毅高度評價樸炳錫長期以來為中韓關係發展作出積極貢獻，樸炳錫稱王毅是老朋友。

特使團於24日至27日訪華，成員還包括執政黨共同民主黨議員金太年和樸釘，以及已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲。報導稱，特使團還將與大陸國家副主席韓正、大陸全國人大常委會委員長趙樂際等中方領導人會面。