王毅會見韓總統特使 籲加強框架內溝通協調

中國外交部長王毅昨天在北京會見韓國總統特使朴炳錫。王毅表示，中韓應加強在聯合國等框架內的溝通協調。朴炳錫並請王毅轉交韓國總統李在明致中國國家主席習近平的信函。

據中國外交部官網今天發布的消息，王毅表示，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應恪守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動中韓關係沿著正確軌道行穩致遠。

王毅表示，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」80週年，也是「朝鮮半島光復」80週年。中方將舉行紀念活動。在這個重要特殊節點，中方願與所有愛好和平的國家和人民一起，銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，共同捍衛二戰勝利成果和國際公平正義。

王毅稱，中韓還應攜手維護國際自由貿易體系，共同反對貿易保護主義，要踐行多邊主義理念，加強在聯合國等框架內的溝通協調，有效應對地區乃至全球性挑戰。

據中方消息，朴炳錫請王毅轉交韓國總統李在明致中國國家主席習近平的信函，表示韓新政府高度重視發展對中關係，願與中方共同努力，落實兩國元首共識，密切高層交往，拓展面向未來的務實合作，增進教育、青年等領域人文交流。

據中方發布的消息，韓方始終尊重「一個中國」立場，願並行發展與中國等主要大國關係，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。

韓聯社昨天報導，朴炳錫表示，韓國新政府高度重視韓中關係，希望藉此次訪中，共同推動近年受挫的韓中關係重回「正軌」。

他還說，李在明期待打造切實惠及兩國民眾的戰略合作夥伴關係，並再次邀請中國國家主席習近平出席10月在韓國慶州舉行的亞太經濟合作（APEC）第32次領導人非正式會議。

雙方也互相問候，王毅高度評價朴炳錫長期以來為中韓關係發展作出積極貢獻，朴炳錫則稱王毅是「老朋友」。

報導提到，以朴炳錫為團長的特使團於24日至27日訪中。據悉，特使團還將會晤中國國家副主席韓正、全國人大常委會委員長趙樂際等人。