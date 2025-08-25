快訊

日本籲各國審慎考慮參加中國抗戰勝利紀念活動

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國抗戰勝利紀念活動。圖為解放軍聯合軍樂團早前為9月3日閱兵式進行訓練。（中新社）

日本媒體報導，日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國抗戰勝利紀念活動。

日本共同社24日引述多名日本外交消息人士稱，中國大陸將於9月3日在北京天舉行抗戰勝利80周年紀念活動和閱兵儀式，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表講話。日本政府已通過外交渠道呼籲歐洲和亞洲各國審慎考慮是否參加，以避免中國主導的歷史認識在國際社會擴大傳播。

在上述活動前，上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行。俄羅斯總統普亭預計將在參加天津峰會後，前往北京出席紀念活動和閱兵式。

據瞭解，中方已廣邀各國領導人和國際組織負責人出席上述活動。共同社引述日本外交消息人士透露，日本通過駐外大使館，向歐亞各國說明中國這次活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，因此呼籲各國首腦審慎考慮是否參加。

對於9月3日在北京天安門廣場舉行閱兵式，大陸官方介紹，這次閱兵預計歷時70分鐘，解放軍新一代武器將集中亮相。

相關新聞

大九學堂台生參觀四行倉庫：向保家衛國軍人獻上最高敬意

近日，在馬英九基金會的招募下，來自台灣的「大九學堂」學生團在上海進行為期七天的參訪，學生團由28位來自台灣各大學不同專業...

日本媒體報導，日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國抗戰勝利紀念活動。

李在明見川普派前特使赴北京 強調高度重視韓中關係

韓國總統李在明即將與美國總統川普舉行會談之際，派特使樸炳錫赴北京會見大陸外長王毅，並轉交致大陸國家主席習近平親筆信。韓聯...

北京多次要日本為侵華道歉卻仍不滿 關鍵在歷史觀不同

今年是對日抗戰勝利80周年，80年來，中國大陸隔三差五要日本「深刻反省戰爭罪責，認真吸取歷史教訓」，但始終不滿意日方表態。其實，關鍵在於反映日方背後史觀的「2個字」。《聯合報數位版》資深記者陳言喬，分析了陸、日各自幽微的集體民族心態分歧，以及對當前台灣的可能影響和風險。

陸閱兵最後彩排 3新戰機將亮相

中共當局廿三日晚間舉行九三閱兵第三次彩排，新華社報導，這是活動前最後一次綜合演練，進行了全流程、全要素預演，包括紀念大會...

中共大閱兵將至 天安門9月1至3日暫停開放、故宮臨時閉館5天

中共9月3日將在北京舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，因應活動舉行，天安門廣場9月1日至3...

