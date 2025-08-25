日本籲各國審慎考慮參加中國抗戰勝利紀念活動

日本媒體報導，日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國抗戰勝利紀念活動。

日本共同社24日引述多名日本外交消息人士稱，中國大陸將於9月3日在北京天舉行抗戰勝利80周年紀念活動和閱兵儀式，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表講話。日本政府已通過外交渠道呼籲歐洲和亞洲各國審慎考慮是否參加，以避免中國主導的歷史認識在國際社會擴大傳播。

在上述活動前，上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行。俄羅斯總統普亭預計將在參加天津峰會後，前往北京出席紀念活動和閱兵式。

據瞭解，中方已廣邀各國領導人和國際組織負責人出席上述活動。共同社引述日本外交消息人士透露，日本通過駐外大使館，向歐亞各國說明中國這次活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，因此呼籲各國首腦審慎考慮是否參加。

對於9月3日在北京天安門廣場舉行閱兵式，大陸官方介紹，這次閱兵預計歷時70分鐘，解放軍新一代武器將集中亮相。