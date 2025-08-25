彭博記者續簽遭港府拒絕 外記會關注新聞自由

香港外國記者會（FCC）近日通告，美國彭博（Bloomberg News）記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）的工作續簽申請遭香港當局拒絕，該會對此深感憂慮。

外記會表示，鍾碧琪過去6年一直在香港的彭博工作，最近更擔任亞洲政府和經濟團隊的高級記者；據指出，香港當局並未說明拒絕其續簽的理由。

外記者表示，香港當局的決定令人遺憾，也沒有合理解釋，加劇了外界普遍憂慮香港新聞自由受到侵蝕；新聞自由受到基本法和人權法案的保障，「我們支持任何要求緊急審查這項決定的申請，並呼籲未來及時、透明地處理國際記者的工作簽證和簽證延期申請」。