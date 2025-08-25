快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

彭博記者續簽遭港府拒絕 外記會關注新聞自由

中央社／ 香港25日電

香港外國記者會（FCC）近日通告，美國彭博（Bloomberg News）記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）的工作續簽申請遭香港當局拒絕，該會對此深感憂慮。

外記會表示，鍾碧琪過去6年一直在香港的彭博工作，最近更擔任亞洲政府和經濟團隊的高級記者；據指出，香港當局並未說明拒絕其續簽的理由。

外記者表示，香港當局的決定令人遺憾，也沒有合理解釋，加劇了外界普遍憂慮香港新聞自由受到侵蝕；新聞自由受到基本法和人權法案的保障，「我們支持任何要求緊急審查這項決定的申請，並呼籲未來及時、透明地處理國際記者的工作簽證和簽證延期申請」。

延伸閱讀

聲援黎智英！港台民間團體西門町發聲 擔憂其健康要求釋放

影／「聲援黎智英」西門街頭短講 聲援者高呼「Free Jimmy Lai」

港沙超盃3場吸7.7萬人 C羅破門未摘金 沙國足總願再訪港

桌球／WTT歐洲大滿貫賽 香港黃鎮廷、陳顥樺男雙奪冠

相關新聞

大九學堂台生參觀四行倉庫：向保家衛國軍人獻上最高敬意

近日，在馬英九基金會的招募下，來自台灣的「大九學堂」學生團在上海進行為期七天的參訪，學生團由28位來自台灣各大學不同專業...

日本籲各國審慎考慮參加中國抗戰勝利紀念活動

日本媒體報導，日本政府呼籲各國審慎考慮是否參與中國抗戰勝利紀念活動。

李在明見川普派前特使赴北京 強調高度重視韓中關係

韓國總統李在明即將與美國總統川普舉行會談之際，派特使樸炳錫赴北京會見大陸外長王毅，並轉交致大陸國家主席習近平親筆信。韓聯...

北京多次要日本為侵華道歉卻仍不滿 關鍵在歷史觀不同

今年是對日抗戰勝利80周年，80年來，中國大陸隔三差五要日本「深刻反省戰爭罪責，認真吸取歷史教訓」，但始終不滿意日方表態。其實，關鍵在於反映日方背後史觀的「2個字」。《聯合報數位版》資深記者陳言喬，分析了陸、日各自幽微的集體民族心態分歧，以及對當前台灣的可能影響和風險。

陸閱兵最後彩排 3新戰機將亮相

中共當局廿三日晚間舉行九三閱兵第三次彩排，新華社報導，這是活動前最後一次綜合演練，進行了全流程、全要素預演，包括紀念大會...

中共大閱兵將至 天安門9月1至3日暫停開放、故宮臨時閉館5天

中共9月3日將在北京舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，因應活動舉行，天安門廣場9月1日至3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。