快訊

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：以後不用再跑北部出國

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

共同社：日本呼籲他國謹慎考慮參加北京閱兵

中央社／ 台北25日電

日媒共同社報導，日本政府已透過外交管道呼籲多國不要參加北京在9月3日舉行的抗戰勝利80週年活動及閱兵儀式，認為「反日色彩濃重」，呼籲各國領導人謹慎考慮參加。

共同社24日引述多名外交人士說法，發出上述獨家報導。

報導說，中國這一系列活動以「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」為主題，據稱中方已廣邀各國領導人和國際組織負責人列席。日本有意透過呼籲各國謹慎考慮，避免「中國主導的歷史認識在國際社會擴大傳播」。

報導說，外交消息人士透露，日本透過駐外大使館等，向各國說明此次中國的活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，並就領導人等的參加呼籲謹慎考慮。

中國官方目前尚未對外公布會有哪些國家領袖與代表出席9月3日的閱兵儀式。中國外交部發言人毛寧20日表示，對此會適時發布消息。

香港南華早報日前報導，目前已確認會出席北京閱兵儀式的有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。

中國官媒央視新聞報導，北京天安門地區已經在23日下午5時至24日凌晨5時舉行了這次閱兵的第3次綜合演練。這是一次全流程、全要素預演，也是紀念大會最後一次綜合演練。

延伸閱讀

日本熊患頻發！新幹線載201名乘客…行駛途中撞熊急停車 幼熊伏屍鐵軌

亞大聯賽／宋昕澔轟29分 政大擊敗北京清大奪冠

日本觀光人潮續增！92個地方政府考慮徵住宿稅

陸多地普遍升最低工資 北京9月1日起調至10,668元

相關新聞

李在明見川普派前特使赴北京 強調高度重視韓中關係

韓國總統李在明即將與美國總統川普舉行會談之際，派特使樸炳錫赴北京會見大陸外長王毅，並轉交致大陸國家主席習近平親筆信。韓聯...

北京多次要日本為侵華道歉卻仍不滿 關鍵在歷史觀不同

今年是對日抗戰勝利80周年，80年來，中國大陸隔三差五要日本「深刻反省戰爭罪責，認真吸取歷史教訓」，但始終不滿意日方表態。其實，關鍵在於反映日方背後史觀的「2個字」。《聯合報數位版》資深記者陳言喬，分析了陸、日各自幽微的集體民族心態分歧，以及對當前台灣的可能影響和風險。

陸閱兵最後彩排 3新戰機將亮相

中共當局廿三日晚間舉行九三閱兵第三次彩排，新華社報導，這是活動前最後一次綜合演練，進行了全流程、全要素預演，包括紀念大會...

中共大閱兵將至 天安門9月1至3日暫停開放、故宮臨時閉館5天

中共9月3日將在北京舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，因應活動舉行，天安門廣場9月1日至3...

聲援黎智英！港台民間團體西門町發聲 擔憂其健康要求釋放

香港邊城青年等港台民間團體今天傍晚在台北西門町聚集，聲援被港府羈押、面臨「港區國安法」重罪指控的蘋果日報創辦人黎智英。聲...

影／「聲援黎智英」西門街頭短講 聲援者高呼「Free Jimmy Lai」

香港邊城青年、在台流亡港人赴湯，下午在西門町舉辦「聲援黎智英」街頭短講。近日港版國安法最受關注的審訊之一的黎智英案，已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。