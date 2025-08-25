共同社：日本呼籲他國謹慎考慮參加北京閱兵

日媒共同社報導，日本政府已透過外交管道呼籲多國不要參加北京在9月3日舉行的抗戰勝利80週年活動及閱兵儀式，認為「反日色彩濃重」，呼籲各國領導人謹慎考慮參加。

共同社24日引述多名外交人士說法，發出上述獨家報導。

報導說，中國這一系列活動以「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」為主題，據稱中方已廣邀各國領導人和國際組織負責人列席。日本有意透過呼籲各國謹慎考慮，避免「中國主導的歷史認識在國際社會擴大傳播」。

報導說，外交消息人士透露，日本透過駐外大使館等，向各國說明此次中國的活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，並就領導人等的參加呼籲謹慎考慮。

中國官方目前尚未對外公布會有哪些國家領袖與代表出席9月3日的閱兵儀式。中國外交部發言人毛寧20日表示，對此會適時發布消息。

香港南華早報日前報導，目前已確認會出席北京閱兵儀式的有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。

中國官媒央視新聞報導，北京天安門地區已經在23日下午5時至24日凌晨5時舉行了這次閱兵的第3次綜合演練。這是一次全流程、全要素預演，也是紀念大會最後一次綜合演練。