共同社：日本呼籲他國謹慎考慮參加北京閱兵
日媒共同社報導，日本政府已透過外交管道呼籲多國不要參加北京在9月3日舉行的抗戰勝利80週年活動及閱兵儀式，認為「反日色彩濃重」，呼籲各國領導人謹慎考慮參加。
共同社24日引述多名外交人士說法，發出上述獨家報導。
報導說，中國這一系列活動以「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」為主題，據稱中方已廣邀各國領導人和國際組織負責人列席。日本有意透過呼籲各國謹慎考慮，避免「中國主導的歷史認識在國際社會擴大傳播」。
報導說，外交消息人士透露，日本透過駐外大使館等，向各國說明此次中國的活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，並就領導人等的參加呼籲謹慎考慮。
中國官方目前尚未對外公布會有哪些國家領袖與代表出席9月3日的閱兵儀式。中國外交部發言人毛寧20日表示，對此會適時發布消息。
香港南華早報日前報導，目前已確認會出席北京閱兵儀式的有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。
中國官媒央視新聞報導，北京天安門地區已經在23日下午5時至24日凌晨5時舉行了這次閱兵的第3次綜合演練。這是一次全流程、全要素預演，也是紀念大會最後一次綜合演練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言